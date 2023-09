Berchisi: “Il nostro obiettivo è sempre stata la Namibia”

scrum.comLettura: 3 minuti.

Dopo una difficile battuta d’arresto 38-17 contro Italia, Uruguay Ha già gli occhi puntati sulla partita davanti a sé NamibiaMercoledì 27 settembre alle h Leoneper il quarto appuntamento del Coppa del Mondo che si sta sviluppando in Francia. Guarda l’intera Coppa del Mondo su Star+.

In una conferenza stampa, Filippo Perchesi Ha sottolineato come è stata la sconfitta Azzurra E anche per quello che toccherà agli africani: “Quando sono entrato in partita ero già completamente diverso, quindi tatticamente è difficile dare un grande contributo, nel senso di giocare palloni in un modo che non si potrebbe giocare in altre situazioni di gioco, con una squadra che è già davvero molto stanchi: “Cerchiamo di dare il nostro contributo il più possibile. “L’immagine dell’Uruguay è che i bei momenti vissuti nel primo tempo siano ciò che dovremmo portare con noi nella prossima partita”..

Inoltre, il terzino ha detto di non sentire la pressione per ottenere la vittoria contro di lui Namibia: “L’ordine in cui sono state giocate le partite ci ha fatto uscire e fare una partita Francia Tutto per tutto, ma anche la preparazione alle prossime partite. Il nostro obiettivo è sempre stato sulla carta Namibia Noi consideriamo Italia Anche per questo si è parlato della disillusione generale del gruppo. Più che pressione, dovrebbe amplificarci e nutrirci. Punteggio (0-96 con FranciaE aggiunge: “È un po’ falso perché hanno fatto tanti cambiamenti. La Francia ha dato tutto, ma loro sono concentrati sul nostro gioco”.

Anche se oggi non è un giocatore titolare, Perchesi E’ una parte importante della squadra e gioca per la terza volta Coppa del Mondo. “È un traguardo importante e non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione. Da atleta e da combattente non ho i minuti che avrei voluto avere. Lo vivo da un’altra situazione e da un altro punto di vista e Cerco di contribuire dove posso. “Ci sono sentimenti contrastanti.”Egli ha detto.

Un altro che ha sottolineato cosa è successo davanti ItaliaMa con la testa dentro NamibiaEgli è Pablo Boza. Vice allenatore argentino Esteban Meneses Sui dipendenti principiantievidenziato: “Non abbiamo ancora finito la partita. Dopo l’emozione del primo tempo era difficile uscirne. Penso che la finiremo dopo l’allenamento (sabato) e poi finiremo la partita. gioco.” “Vedremo la Namibia, che osserviamo da molto tempo”.

“Ci sono tanti fattori che hanno influito su quei 10 minuti: la pressione Italia Chi è uscito per giocarsela tutta, giallo Andrés Villaseca), non abbiamo saputo gestire bene il tempo nei momenti decisivi, gli errori tattici e anche la virtù dell’avversario. Abbiamo giocato in modo molto aggressivo nei primi 40 minuti e ad un certo punto sapevamo che avrebbero potuto passare in vantaggio, ma ci sono stati 10 minuti fantastici per noi. Siamo a metà del Mondiale. Ci restano due belle partite. “Penso che si riprenderanno dai successi.”L’allenatore dell’eroe è stato aggiunto con Penarol.

Per questa parte, Carlo Dios analisi: “Siamo andati bene nel primo tempo, ma i primi dieci minuti sono stati difficili perché il nostro capitano ha ricevuto un cartellino giallo e hanno segnato gol a ripetizione. Abbiamo iniziato a dare il massimo e pian piano non è diventato più difficile e loro hanno giocato molto bene, siamo finiti in un buco dal quale è difficile uscirne. E chiudi: “È stato difficile perdere perché abbiamo parlato molto di vincere e di scrivere la storia. Non era possibile che ciò accadesse, ma dobbiamo continuare e lottare per raggiungere il nostro altro obiettivo, che è Namibia“.