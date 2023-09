Gael Monfils non è rimasto in silenzio dopo la polemica contro Auger-Alisime

Sembra che dentro Coppa Laver Non è tutto così roseo come sembra. L’assenza delle migliori stelle del tennis mondiale ha offerto l’opportunità ai tennisti della vecchia e della nuova scuola di godersi uno dei tornei espositivi più belli che questo sport ha da offrire. Ma, Felix Auger-Aliassime (14° ranking ATP) e Gael Monfils (142°) Sembra che abbiano dimenticato quei piccoli dettagli.

Il tennista francese è venuto a parlare dopo lo scontro con il canadese alla Laver Cup. GT

Mentre l’ultimo duello individuale si è svolto il primo giorno di gara, Il buon morale tra le due squadre è svanito dopo che il canadese si è lamentato con l’arbitro perché il tennista francese stava riposando più del dovuto.riferendosi al fatto che le regole sono rimaste le stesse di qualsiasi torneo ATP.

Questa azione del 23enne chiaramente non è piaciuta al suo connazionale Parigi Lo ha difeso sul suo account Twitter, dicendo: “Sono stanco di questi continui ed inutili litigi. C’è chi sembra che si entusiasmi per le inezie. Mi dà fastidio chi dà giudizi affrettati. C’è chi pensa che non sono serio perché sorrido e mi diverto.”In riferimento alle sentenze emesse contro di lui per aver considerato il torneo divertente e non serio come lo vedeva Auger-Aliassime.

“A 37 anni cerco di sfruttare al meglio ogni momento. Quando mi è stato chiesto di partecipare alla Laver Cup ne sono stato onorato. Con la mia classifica attuale, fuori dalla top 100 a questa età, pensavo fosse uno scherzo. Ma prendo sul serio questa opportunità, per questo evento, per la mia squadra e soprattutto per me stesso. “Continuerò a esercitare la mia professione con passione e dedizione, come ho sempre fatto.”ha confermato la qualificazione alle semifinali di US Open 2016.

Va notato che dopo questo episodio non è stato l’unico a parlarne. Al-Kindi ha anche preso il suo record per spiegare cosa è successo: “Le cose si sono un po’ riscaldate ad un certo punto. Stavo proprio parlando con gli arbitri, delle regole che stavo applicando, immagino, tra le regole a cui siamo abituati nei tornei o regole diverse. Ho giocato questo torneo e penso che tutti i soggetti coinvolti credano che la Laver Cup sia un torneo che penso abbia il potenziale per essere preso sul serio, non solo ora ma anche in futuro, quindi lo prendiamo molto sul serio.“.

Alla fine, il canadese ha vinto 6-4 6-3 e ha esteso il vantaggio del resto del mondo sull’Europa.