Biden ospiterà il primo ministro italiano alla Casa Bianca il 1° marzo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà il primo ministro italiano Giorgia Meloni a Washington il 1 marzo per discutere questioni come il sostegno all'Ucraina, la crisi a Gaza, le relazioni transatlantiche e la situazione nel Nord. dell’Africa, ha affermato la Casa Bianca in una nota.

Secondo la Casa Bianca, entrambi i leader “Riaffermerà la forte relazione tra Stati Uniti e Italia. Discuteranno soluzioni comuni per affrontare le sfide globali Insieme, compreso il continuo sostegno all’Ucraina.”

Allo stesso modo, parlerà “dell’escalation in Medio Oriente, dell’invio di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, della situazione in Nord Africa e dintorni. Integrazione transatlantica in relazione alla Repubblica popolare cinese.

lLa visita avviene nell'anno in cui l'Italia assume la presidenza annuale del G7Riunisce le principali economie avanzate e si trova poco prima del vertice della NATO che si terrà a Washington a luglio.

Durante il mandato di Meloni, l’Italia ha preso le distanze dalla rivale commerciale statunitense, la Cina, dopo essere stata l’unico membro del G7. Faceva parte della Belt and Road Initiative promossa da Pechino.

Maloney ha incontrato Biden alla Casa Bianca l’estate scorsa, dove era presente Prima visita ufficiale del Primo Ministro italiano alla Casa Bianca.