L'Italia ha già 30 GW installati, la Somalia cerca consulenti e il crowdfunding avanza in Francia – PV Magazine America Latina

Louis non più

Il Nepal cerca consulenti per l'espansione del sistema energetico, compresa l'energia solare

Il Nepal è alla ricerca di consulenti per espandere il proprio sistema elettrico, compresa la costruzione di più di 200 chilometri di nuove linee di trasmissione, l’aggiornamento di quelle esistenti e lo sviluppo di sistemi di energia ibridi solare-eolico-solare per le aree remote. La scadenza per le manifestazioni di interesse è il 27 febbraio 2024.

I nuovi impianti solari in Slovenia raggiungeranno i 400 MW entro il 2023

Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia, nel 2023 la Slovenia ha registrato 400 MW di nuove installazioni fotovoltaiche, portando la sua capacità installata totale a 1,1 GW.

La Germania ha installato 1,25 GW di energia solare a gennaio

La Germania ha installato 1,25 GW di energia solare a gennaio, con un totale di oltre 3,7 milioni di progetti, portando la capacità fotovoltaica complessiva del paese a 82,19 GW alla fine del mese.

La nuova aggiunta solare annuale dell’Italia raggiungerà i 5,23 GW nel 2023

L’Italia installerà 5,23 GW di nuova energia solare nel 2023, portando la sua capacità fotovoltaica installata totale a 30,28 GW a dicembre, secondo l’ente commerciale Italia Solare.

La Grecia offre 300 MW di stoccaggio in gara

Le autorità greche hanno assegnato a 11 progetti 300 MW di nuova capacità di accumulo di batterie nella seconda gara di stoccaggio dell'energia del paese. La gara fa parte del sistema di aste per lo stoccaggio di energia da 1 GW del Paese.

La Somalia cerca consulenti per supportare il progetto di espansione della rete e le mini-reti fotovoltaiche

La Somalia è alla ricerca di consulenti per espandere la propria rete elettrica e costruire mini-reti solari. Il lavoro prevede la formulazione di regole di gara per la riparazione e l'ampliamento della rete elettrica della città di Bosaso.

Le batterie più grandi genereranno grandi quantità di energia solare in Australia

L’implementazione accelerata dello stoccaggio di energia su larga scala è uno dei fattori alla base dei venti favorevoli alla generazione solare su larga scala in Australia. David Dixon, analista senior di Rystat Energy, ha affermato che batterie su scala gigawatt sono in costruzione, con una ricarica flessibile che creerà domanda di energia solare durante i periodi di punta della produzione fotovoltaica.

Malta estende le tariffe feed-in e gli sconti per l’energia solare residenziale e le batterie

Malta ha esteso le sue tariffe feed-in e il suo sistema di sconti per un altro anno. I funzionari accetteranno nuovamente le domande per entrambe le iniziative a partire dal 23 febbraio.

L’ascesa della finanza verde: finanziare il futuro delle energie rinnovabili in India

L’India ha visto un boom di progetti di energia solare ed eolica sostenuti da investimenti provenienti sia da fonti nazionali che internazionali. La finanza verde svolge un ruolo importante nel finanziamento di questi progetti.

In Francia, il crowdfunding sulle energie rinnovabili crescerà dell’11,5% nel 2023

Mazars e l'Associazione francese di finanziamento partecipativo (FPF) hanno pubblicato un elenco di crowdfunding in Francia per il 2023. Con 351 progetti identificati e circa 368 milioni di euro investiti, le energie rinnovabili rappresentano già il 17,6% delle entrate totali del Paese.