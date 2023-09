Dopo aver raggiunto il podio in Italia, un orologio è stato rubato a Carlos Sainz, che si era messo all’inseguimento del ladro.

Carlos Sainz è salito sul podio al Gran Premio d’Italia di Formula 1 questa domenica Il leader del campionato è stato vinto dall’olandese Max Verstappen e ha ottenuto 10 vittorie consecutive.

Dopo la gara, lo spagnolo si è recato nel suo albergo a Milano, l’Armani Hotel nel centro della città.

Lì, tre ladri premeditati sorprendono Carlos, prendono l’orologio dal polso del pilota e lo derubano. Un pezzo da oltre 300.000 euro: il modello Richard Mille Alexander Zverev.

Ma Sines non rimase in silenzio. Imperterrito, il madrileno ha abbandonato l’auto e si è messo a inseguire uno dei ladri per le strade di Milano, affiancato nell’impresa da due cittadini.

Con l’aiuto dei passanti, Carlos ha raggiunto l’uomo e lo ha radunato. Secondo la polizia italiana. Il pilota ha chiamato la polizia e lo ha consegnato alla stazione di polizia.

Da parte sua, la polizia assicura che il manager del pilota, Carlos Onoro, è riuscito a inseguire un altro dei tre aggressori in un’altra strada e ad arrestarlo. Infine, il terzo è stato fermato da un altro passante.

Dopo l’incidente, il pilota della Ferrari è tornato al suo albergo dopo un bello spavento, riprendendosi nuovamente con il suo orologio del valore di oltre 300.000 euro.

Qui si vede che Sainz è già tranquillo con la polizia di Milano: