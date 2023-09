La difesa americana prosciuga l’Italia e manda un messaggio: Coppa del mondo di basket FIBA ​​2023

MANILA (Filippine) – Hanno mancato le semifinali nel 2019, ma gli Stati Uniti sono tornati alle Final Four dopo aver ottenuto una comoda vittoria per 100-63 sull’Italia alla Mall of Asia Arena di Manila.

Il tecnico Steve Kerr ei suoi giocatori attendono ora la vincente della sfida tra Germania e Lettonia. L’Italia finirebbe 5-8 nelle qualificazioni.

Punto di infezione: La Lituania ha battuto gli Stati Uniti grazie ad una buona partenza al tiro, segnando le prime nove triple. Gli Stati Uniti hanno deciso di porre maggiormente l’accento sul cessate il fuoco, e la loro pressione a tutto campo ha torturato completamente l’Italia.

Mister Gianmarco Bosecco non riesce a trovare il ritmo ei suoi uomini nel primo tempo raccolgono appena 24 punti. È stato il punteggio più basso nel primo tempo di qualsiasi squadra nei quarti di finale della Coppa del Mondo di basket FIBA, superando solo i 23 punti della Turchia contro l’Argentina nel 2006.

Gli Stati Uniti hanno segnato 46 punti nello stesso arco di tempo, aprendo un vantaggio di 22 punti, sufficienti per prendere il controllo nel secondo tempo.

Migliore in campo TCL: Miguel Bridges è conosciuto come un difensore d’élite, ma il suo gioco offensivo a Manila è stato impressionante. Era la sua terza partita consecutiva in doppia cifra e aveva 14 punti prima dell’intervallo.

Ne ha totalizzati 24 in quella giornata, 8 tiri su 11, di cui 4 su 6 dalla profondità, e ha ottenuto 7 rimbalzi, 2 palle recuperate e una stoppata in soli 18 minuti di lavoro.

Menzione d’onore: Con sei triple e 18 punti, Tyrese Haliburton è diventato il terzo giocatore nella storia della Coppa del Mondo con sei o più triple in una partita dei quarti di finale, unendosi a Patty Mills (6 nel 2019) e Larry Ayuzzo (7 nel 2002). .

Le statistiche non mentono: Andando 2 su 19 nel primo tempo, non puoi fare molto contro gli Stati Uniti. L’Italia ha concluso la partita 7 su 38 dalla linea dei tre punti.

In breve: Il pubblico di Manila si è goduto i due quarti di finale in silenzio, senza drammi. L’allenatore Kerr sarà felice di gestire la carica poiché nessuno dei suoi giocatori ha giocato più di 25 minuti in questa partita, con Cameron Johnson l’unico giocatore a non segnare punti.

Per l’Italia, Simone Fontecchio è stato l’unico punto forte in attacco, segnando 18 punti nella serata. Erano già arrivati ​​10° nel 2019, ma quell’edizione del 1978 (sempre a Manila) è stata l’ultima volta in cui sono arrivati ​​tra i primi quattro.

Loro hanno detto: “Tutti pensavano che non avessimo alcuna possibilità di vincere questa partita. C’è un piccolo animale che non può volare, ma non lo sa, vola. Calabrone. Non possiamo volare, ma non voliamo. “Io non Non lo so. I miei giocatori lo hanno fatto. È incredibile. Non potevano giocare contro gli Stati Uniti perché i miei giocatori erano primi nel loro girone. Questo è il gioco.” Gianmarco Bosecco, allenatore dell’Italia

“Devi essere un po’ fortunato. Penso che abbiamo fatto tutto nella nostra squadra, siamo arrivati ​​qui per primi… Sono molto orgoglioso di far parte di questa squadra, questa squadra. Dobbiamo essere un po’ migliori questa volta.” , un po ‘di più. Meritiamo di arrivare ai quarti, ma bisogna saper vincere e perdere. Ancora una volta, dobbiamo imparare a perdere. Ma torneremo la prossima estate. Proviamo. “Per qualificarci alle Olimpiadi, altrimenti, torneremo la prossima estate, ancora la prossima estate, ancora la prossima estate.” – Niccolò Melli, Italia

“Abbiamo dato il tono ed è quello che predicavamo. La panchina funziona bene, ma i titolari ci hanno deluso a causa delle partenze lente. Questo è tutto, gioca duro negli anni ’40. Non aspettare fino ad allora. È troppo tardi . Questo è quello che abbiamo fatto, abbiamo giocato affamati.” – Mikal Bridges, Stati Uniti

“Finora è stato il nostro miglior sforzo difensivo del torneo, ed è quello che serve per vincere due partite. Vuoi sempre rispondere a una sconfitta con uno sforzo competitivo, e gioia e competitività vanno di pari passo quando si gareggia e si gioca. Con quel tipo di forza ed energia.” – Steve Kerr, allenatore degli Stati Uniti

FIBA