Bitcoin “Uptober” porterà profitti a MKR, AAVE, RUNE e INJ?

Dopo essere cresciuto di quasi l’80% nei primi due trimestri del 2023, Bitcoin (Bitcoin) è sceso di circa l’11% nel terzo trimestre terminato a settembre. Tuttavia, c’è un raggio di speranza per i rialzisti che hanno raggiunto una chiusura mensile positiva a settembre, la prima dal 2016.

Gli acquirenti cercheranno di sfruttare questo slancio in ottobre, che ha una storia rialzista. Secondo i dati CoinGlass, solo il 2014 e il 2018 hanno registrato rendimenti mensili negativi a partire da ottobre 2013. Non vi è alcuna garanzia che la storia si ripeta, ma i dati possono servire come buon punto di partenza per i trader per formulare strategie.

Visualizzazione giornaliera dei dati del mercato delle criptovalute. Fontana: Coin360

La recente forza del Bitcoin ha portato anche ad un crescente interesse per gli altcoin. Alcune altcoin stanno cercando di superare i livelli di resistenza superiori, indicando l’inizio di una forte ripresa. Lo slancio rialzista potrebbe aumentare ulteriormente se Bitcoin estendesse il suo rally fino a 28.000 dollari.

Non si prevede che tutte le altcoin aumenteranno. Le criptovalute che mostrano forza sono quelle che possono guidare la ripresa. Diamo un’occhiata ai grafici delle prime cinque criptovalute che potrebbero sovraperformare a breve termine.

Analisi del prezzo del Bitcoin

Il Bitcoin viene scambiato al di sopra delle medie mobili dal 28 settembre, il che è un segnale positivo. Ciò indica che il vantaggio si sta gradualmente inclinando a favore degli acquirenti.

Grafico giornaliero BTC/USDT. Fontana:TradingView

Gli orsi stanno cercando di fermare il rally vicino all’area dei 27.500 dollari, ma i rialzisti non si sono arresi molto. Ciò dimostra che ogni leggero calo viene acquistato. Ciò aumenta le possibilità di un breakout sopra il livello dei 27.500 dollari. BTC/USDT potrebbe quindi testare nuovamente la resistenza cruciale a 28.143 dollari. Questo livello potrebbe attrarre nuovamente forti vendite da parte degli orsi.

Se il prezzo dovesse crollare bruscamente da 28.143$, la coppia potrebbe testare nuovamente l’EMA a 20 giorni (26.630$). Un forte rimbalzo da questo livello potrebbe portare il prezzo sopra i 28.143 dollari. Successivamente, la coppia potrebbe salire a 30.000 dollari.

Questa prospettiva rialzista verrà invalidata nel breve termine se il prezzo scenderà al di sotto del forte livello di supporto a 26.000 dollari.

Grafico a 4 ore di BTC/USDT. Fonte: Vista commerciale

Il grafico a 4 ore mostra che la coppia sta trovando supporto all’EMA a 20 periodi. Ciò indica che i rialzisti stanno cercando di prendere il controllo. Tuttavia, è improbabile che gli orsi si arrendano facilmente e cercheranno di fermare la ripresa nella regione tra 27.300$ e 27.500$. I venditori dovranno quindi spingere il prezzo al di sotto dell’EMA a 20 periodi per prendere il controllo.

D’altra parte, se i rialzisti riuscissero a superare la resistenza a 27.500$, si aprirebbe la strada ad un potenziale rally verso i 28.143$. Questo livello potrebbe testimoniare una difficile battaglia tra acquirenti e venditori.

Analisi dei prezzi del produttore

creatore (astuzia.) e ha chiuso sopra i 1.370 dollari il 26 settembre, segnalando l’inizio di un nuovo trend rialzista. Quando un asset è in un trend rialzista, i trader tendono ad acquistare durante i cali.

Grafico giornaliero MKR/USDT. Fonte: Vista commerciale

Gli orsi hanno provato a fermare il movimento al rialzo a 1.600$, ma i rialzisti hanno comprato il calo a 1.432$. Ciò indica che il sentiment rimane positivo e si stanno acquistando livelli più bassi. Se i rialzisti spingessero il prezzo sopra i 1.600$, la coppia MKR/USDT potrebbe salire prima a 1.760$ e poi a 1.909$.

Contrariamente a questa ipotesi, un brusco calo del prezzo, al di sotto di 1.432$, potrebbe portare ad un nuovo test del livello di breakout a 1.370$. Gli orsi dovranno spingere il prezzo al di sotto di questo supporto per indicare che il trend rialzista potrebbe essere finito.

Grafico a 4 ore MKR/USDT. Fonte: Vista commerciale

Il grafico a 4 ore mostra che gli orsi stanno proteggendo con forza la resistenza generale a 1.600 dollari. Se i rialzisti vogliono mantenere le loro possibilità di continuare il trend rialzista, dovranno acquistare durante i cali verso l’EMA a 20 periodi.

Se il prezzo dovesse rimbalzare fortemente dall’EMA a 20 periodi, gli acquirenti proveranno ancora una volta a superare l’ostacolo a 1.600 dollari e ad avviare la fase successiva del trend rialzista. Altrimenti, se la coppia dovesse scendere sotto l’EMA a 20 giorni, potrebbe verificarsi un breakdown prima a 1.432$ e poi alla SMA a 50 giorni.

Analisi dei prezzi Avi

Avi (Avi) sta cercando di rompere la linea di tendenza al ribasso a lungo termine, indicando una possibile inversione di tendenza. Il rimbalzo dall’EMA a 20 giorni (62,42$) del 28 settembre indica uno spostamento del sentiment dalle vendite sui rally agli acquisti sui cali.

Grafico giornaliero AAVE/USDT. Fonte: Vista commerciale

I ribassisti cercheranno di fermare la ripresa sulla linea di downtrend, ma se i rialzisti non permetteranno al prezzo di scendere sotto l’EMA a 20 giorni, aumenterà la probabilità di un breakout al di sopra di essa. Successivamente, la coppia AAVE/USDT potrebbe iniziare un movimento al rialzo verso il livello degli 88$.

L’EMA a 20 giorni rappresenta un supporto importante da tenere d’occhio in caso di ribassi. Se questo livello viene superato, ciò indicherà che gli orsi sono ancora attivi a livelli più alti. Ciò potrebbe portare il prezzo alla media mobile semplice a 50 giorni ($ 58,82).

Grafico a 4 ore di AAVE/USDT. Fonte: Vista commerciale

Sia l’EMA a 20 periodi che il Relative Strength Index (RSI) in territorio ipercomprato indicano che i rialzisti hanno il controllo. Il rally potrebbe dover affrontare vendite sulla linea di downtrend, ma i rialzisti cercheranno di fermare il declino sull’EMA a 20 periodi.

Un forte rimbalzo dall’EMA a 20 periodi aprirà le porte a un potenziale rally sopra la linea di tendenza al ribasso. È possibile che la coppia salga prima a 75$ e poi a 80$. Per interrompere lo slancio, gli orsi dovranno fare il grande passo e mantenere il prezzo al di sotto dell’EMA a 20 periodi.

Analisi dei prezzi Thorshin

Thorshin (Ron) ha raggiunto la resistenza generale a 2$ per la terza volta negli ultimi giorni. La frequente rivalutazione del livello di resistenza tende ad indebolirlo.

Grafico giornaliero RUNE/USDT. Fonte: Vista commerciale

Se i rialzisti non si arrenderanno troppo dal livello attuale, ciò aumenterà le probabilità di un rally sopra i 2$. Se ciò accadesse, la coppia RUNE/USDT potrebbe salire prima a 2,28$ e poi a 2,78$.

Questa prospettiva positiva verrà invalidata nel breve termine se il prezzo scenderà al di sotto delle medie mobili. Una mossa del genere segnalerebbe che i rialzisti si sono arresi e la coppia potrebbe quindi scendere a 1,37 dollari.

Grafico a 4 ore di RUNE/USDT. Fonte: Vista commerciale

Il grafico a 4 ore mostra che i ribassisti stavano vendendo vicino alla resistenza superiore a 2 dollari, ma un segnale positivo è che i rialzisti non hanno permesso al prezzo di scendere e rimanere al di sotto dell’EMA a 20 periodi. Ciò indica che i livelli più bassi attraggono gli acquirenti.

Se i rialzisti spingessero e mantenessero il prezzo sopra i 2 dollari, ciò segnalerebbe l’inizio di un nuovo trend rialzista. La coppia potrebbe quindi avanzare verso i 2,35 dollari. Al contrario, se il prezzo dovesse scendere e scendere al di sotto dell’EMA a 20 periodi, segnalerebbe l’inizio di una correzione più profonda verso la SMA a 50 periodi.

Analisi del prezzo di iniezione

Negli ultimi giorni Injective (INJ) è stata scambiata in un ampio intervallo compreso tra 5,40$ e 10$. L’azione dei prezzi può rientrare in un intervallo casuale e volatile, ma quando i confini sono distanti, possono sorgere opportunità di trading.

Grafico giornaliero INJ/USDT. Fonte: Vista commerciale

Le medie mobili hanno completato un crossover rialzista e l’RSI è in territorio positivo, indicando che i rialzisti hanno il sopravvento. La coppia INJ/USDT potrebbe inizialmente salire a 8,28 dollari, dove gli orsi potrebbero mostrare una forte resistenza. Se i rialzisti riuscissero a superare questa barriera, la coppia potrebbe guadagnare slancio e spostarsi verso i 10 dollari.

Se gli orsi vogliono evitare un trend rialzista, dovranno difendere la resistenza superiore e portare rapidamente il prezzo al di sotto delle medie mobili. La coppia potrebbe quindi testare nuovamente il supporto immediato a 6,36$.

Grafico a 4 ore INJ/USDT. Fonte: Vista commerciale

Entrambe le medie mobili sono in rialzo sul grafico a 4 ore e l’RSI è in zona ipercomprato, dimostrando che i rialzisti hanno un leggero vantaggio. Il rally potrebbe raggiungere gli 8,28 dollari, il che rappresenterà probabilmente un forte ostacolo.

Al ribasso, il primo supporto si trova sull’EMA a 20 periodi. Un rimbalzo da questo livello indicherà che il trend rialzista è ancora in atto. Al contrario, un calo sotto l’EMA a 20 periodi indicherà che i rialzisti stanno prendendo profitti, il che potrebbe portare il prezzo alla SMA a 50 periodi.

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni sugli investimenti. Tutti gli investimenti e il trading comportano rischi, quindi i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.