Meta vuole mettere l’AI al servizio del maggior numero di utenti

Menlo Park (Stati Uniti) (AFP) – “La maggior parte della popolazione mondiale avrà con noi la prima esperienza con l’intelligenza artificiale generativa”, ha affermato Andrew Bosworth, chief technology officer di Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), che in questo senso è in ritardo rispetto ai vicini della Silicon Valley nello sviluppo tecnologico.

Il colosso dei social media questa settimana ha introdotto chatbot con personalità che consentono di creare immagini e testo e interagire con gli utenti nel linguaggio di tutti i giorni.

L’annuncio di Meta è arrivato dopo mesi di frenetica corsa per sviluppare la prossima generazione di intelligenza artificiale (AI).

In prima linea ci sono OpenAI – insieme a ChatGPT – e Google e Microsoft, che competono nelle funzioni di ricerca progettate per aiutare gli esseri umani a eseguire ricerche online, essere più produttivi o addirittura insegnare ai propri figli.

Ma Meta non è da meno, ha detto Andrew Bosworth all’AFP in un’intervista durante l’evento annuale degli sviluppatori del gruppo in California.

“Ci sono molti nuovi strumenti, come Stable Diffusion, per generare immagini, anche se richiedono molto tempo e sviluppo”, ha detto il manager, conosciuto con il soprannome di Boz.

“Volevamo che i risultati fossero eccezionali e veloci, anche sui dispositivi mobili”, quando gli utenti creano miniature direttamente nei loro messaggi, con comandi come “riccio in bicicletta” o “buon compleanno al maratoneta”.

Dalla Galactica ai lama

Nel novembre 2022, due settimane prima che ChatGPT catturasse l’immaginazione di decine di milioni di persone, Meta ha rilasciato il proprio chatbot basato sull’intelligenza artificiale specializzato nella ricerca scientifica.

Andrew Bosworth, CTO di Meta, presenta Quest 3, un visore di realtà mista (virtuale e aumentata), a Connect, l’evento annuale per sviluppatori © Josh Edelson/AFP

Si chiamava Galactica e sapeva “scrivere saggi” e “risolvere problemi matematici”, ma a volte inventava risposte. Meta lo rimosse rapidamente dalla circolazione.

“Se fosse stato solo per me, avrei lasciato”, ha detto Bosworth. “Abbiamo notato che il nostro chatbot era in grado di dire qualsiasi cosa” e gli utenti dovrebbero tenerne conto.

Ma dopo anni di polemiche sulla moderazione dei contenuti sulle sue piattaforme, la società madre di Facebook ha meno margine di errore rispetto ai suoi concorrenti ChatGPT, Bing (Microsoft) o Bard (Google).

Le lezioni apprese da Galactica hanno aiutato Meta a migliorare Llama 2, la seconda versione del suo modello linguistico, diventato open source quest’estate.

Bisognerebbe porre limiti editoriali alle candidature: se sono troppo libere c’è il rischio che rilascino affermazioni pericolose; Se invece è troppo restrittivo può risultare noioso.

Per quanto riguarda i suoi ipotetici personaggi – come “Becca, una mamma cane devota” o “Max, un sous chef esperto” – Mita probabilmente inizialmente peccherebbe per eccesso di cautela e “li rilascerebbe col tempo”, ha detto Bosworth.

Gambe e occhi

Dipendente di Facebook dal 2006, nel 2017 Bose ha creato il dipartimento che sarebbe diventato “Reality Labs”, dedicato alla realtà virtuale e aumentata, ed è venuto alla ribalta a fine 2021, quando l’azienda si è trasformata in meta per definire il proprio perno in il passaggio al Metaverso. .

Bastian Schutz, Direttore di Reality Labs presso Meta, partecipa alla conferenza Connect indossando occhiali connessi Ray-Ban, 27 settembre 2023 © Josh Edelson/AFP

Questa strategia ha suscitato scherno e critiche da parte di analisti e osservatori, perché i progressi non sono stati così rapidi come previsto.

Ammette che l’adozione del social network virtuale Horizon Worlds è stata un po’ lenta, anche se “la maggior parte del tempo trascorso nella realtà virtuale ora consiste nel socializzare”.

Nella sua presentazione di mercoledì Meta ha sottolineato la realtà “mista”. I suoi nuovi occhiali connessi consentono agli utenti, ad esempio, di trasmettere in streaming ciò che vedono.

Il nuovo Quest 3 – al prezzo di $ 500 – gestisce molto meglio le transizioni dall’ambiente fisico all’universo immersivo, ad esempio per impedire all’utente di sbattere contro i mobili in una partita di tennis virtuale.

Tuttavia, le persone non riescono ancora a vedere negli occhi gli utenti di Quest. “Ci stiamo provando e il risultato potrebbe essere molto spiacevole”, ha spiegato il direttore tecnico.

Creare interazioni autentiche nel virtuale (con avatar sempre più realistici) o nel mondo reale (nonostante il casco che nasconde il volto), richiede molte battaglie tra tecnologia e costi.

Il mondo della tecnologia attende con impazienza il lancio dell’Apple Vision Pro, al prezzo di $ 3.500, che è molto più alto rispetto al Quest 3 da $ 500.

Per il suo primo visore per realtà virtuale, Apple ha sviluppato un dispositivo super perfetto, che commercializzerà all’inizio del 2024.

“Non c’è niente su questa struttura che non possiamo costruire”, ha detto Boz. Ma Meta non avrebbe mai pensato che costruire qualcosa di così costoso “avrebbe aiutato i nostri sviluppatori a raggiungere un pubblico abbastanza vasto da renderlo utile”.

