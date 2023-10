I mercati e il governo si affronteranno in una dura battaglia per il dollaro fino alle elezioni

L’incertezza è molto elevata e c’è consenso sul fatto che l’inflazione aumenterà (Reuters/Agustín Markarian).

È molto più facile prevedere cosa accadrà all’economia argentina nei prossimi mesi che l’esito delle elezioni. L’incertezza politica ha raggiunto forse i livelli più alti negli ultimi decenni. Tuttavia, è molto più facile prevedere che ciò che accadrà in ambito economico sarà essenzialmente un disfacimento dell’insieme di tutte le variabili esistenti.

Forse l’unica domanda è se ciò avverrà alla fine di ottobre o forse più vicino alla fine dell’anno. Tuttavia, ci sono solo poche settimane tra le due opzioni. Ciò che sembra molto chiaro è che l’inizio del 2024 sarà molto diverso dallo scenario attuale, che sarà caratterizzato da una catena di vincoli, riserve di riserva centrale esaurite, tassi di cambio forzati, nonché una serie di tassi congelati.

L’accelerazione della domanda di dollaro negli ultimi giorni non ha sorpreso nessuno. Si tratta di una tipica copertura preelettorale, ma è aggravata da una serie di fattori: dubbi sull’esito, se ci sarà o meno un secondo turno, nonché la situazione finanziaria estremamente debole.

Nel mese di settembre gli squilibri sono peggiorati. La banca centrale ha finito per pagare un prezzo pesante. L’entità ha chiuso il mese con un saldo di acquisto di 527 milioni di dollari, ma le riserve hanno continuato a diminuire. Nel corso del mese sono caduti quasi 900 milioni di dollari.

La spiegazione del calo delle riserve, nonostante il saldo di acquisto di settembre, è essenzialmente l’intervento nel mercato azionario per evitare che i dollari fiscali salgano alle stelle. Secondo Aviation Safety Watch, la cifra era di circa 30 milioni di dollari al giorno, accelerata a circa 50 milioni di dollari a metà settembre e negli ultimi giorni la cifra si è avvicinata ai 100 milioni di dollari.

Massa sta facendo ampio uso del denaro versato dal Fondo monetario internazionale in agosto come parte del nuovo accordo. Nonostante gli acquisti da parte della banca centrale di quasi 530 milioni di dollari nel mese di settembre, le riserve soffrono ancora di un calo di quasi 1.000 milioni di dollari nel saldo mensile. Ancora una volta l’accordo con l’organizzazione viene violato

Si tratta almeno di una parte dei 7,5 miliardi di dollari sborsati dal Fondo monetario internazionale dopo la riunione dell’organizzazione di sostegno politico, che Massa ha già avvertito che utilizzerà per intervenire sul mercato dei cambi. Ha mantenuto la sua promessa, anche se ci sono forti dubbi che l’agenzia sia disposta a concedere nuovi prestiti a novembre, come originariamente negoziato.

Sia le aziende che gli individui cercano di liberarsi dei propri fardelli, in previsione di ciò che pensano stia arrivando. Fotografo: Sarah Pabst/Bloomberg

Nelle prossime tre settimane vedremo più o meno la stessa cosa, ma in modo più evidente. Le multinazionali hanno molti pesos e cercano solo di sbarazzarsene, dollarizzandoli ad ogni costo. Tutti gli indicatori del mercato finanziario puntano nella stessa direzione.

Il ministro dell’Economia e candidato alla presidenza ha autorizzato l’aumento delle entrate in valuta estera del settore privato attraverso il regolamento in contanti. Ad esempio, i dollari Vaca Muerta iniziano a essere erogati lunedì alle compagnie petrolifere e il beneficio sulla soia è stato esteso fino al 25 ottobre (che si è concluso venerdì).

Alle aziende è stato inoltre consentito di immettere flussi finanziari attraverso il CCL anziché passare attraverso il flusso ufficiale, una procedura che probabilmente… Domenica Cavallo In un recente commento. Si tratta di una sorta di progresso verso la divisione del tasso di cambio, come primo passo verso l’onestà del sistema. Tuttavia, nulla di tutto ciò può essere sufficiente a contenere la forte domanda di copertura valutaria da parte del settore privato.

I titoli pubblici hanno registrato forti cali la scorsa settimana, a seguito delle operazioni di vendita da parte di investitori che hanno cercato di acquistare il dollaro a qualsiasi prezzo, con il rischio del Qatar che è salito sopra i 2.400 punti. Anche i double bond del 2024, che offrono la scelta migliore tra inflazione e aumento del tasso di cambio ufficiale, hanno subito crolli prossimi al 13%.

La richiesta di polarizzazione non si è limitata all’aumento dei prezzi finanziari in dollari e all’aumento del divario di cambio. Inoltre, le obbligazioni emesse dal Tesoro, sia quelle modificate dai CER che quelle a doppia cifra, hanno subito forti cali e aumenti dei tassi di interesse, perché gli investitori temevano cosa sarebbe successo al debito interno.

Si è verificato anche uno spostamento dalle società a termine ai fondi. Mercato monetario, che paga un rendimento inferiore in pesos ma in cambio fornisce liquidità immediata. Il termine fisso di trenta giorni dopo le elezioni scade effettivamente, con tutti i rischi che ciò comporta.

È possibile che il FMI si rifiuti di stanziare i fondi a novembre. EFE/Lenin Nolly



I futures sul dollaro su Rofex mostrano anche che le aspettative di svalutazione della valuta sono aumentate in modo significativo. Il contratto concluso a fine dicembre vale già 682 dollari, contro il dollaro ufficiale, che resta congelato a 350 pesos. Pertanto, le aspettative indicano un aumento significativo della svalutazione monetaria.

Anche l’inflazione contenuta negli accordi sui prezzi volerà nell’aria a causa di questa sincerità di scambio. La società di consulenza Econviews ha stimato che l’indice salirà al 14,7% a dicembre, ma a gennaio raggiungerà il 19,7% e a febbraio il 18,5%. Entro la metà di luglio il tasso di inflazione su base annua si avvicinerà al 300%.

Con tali aspettative, condivise da quasi tutti gli economisti consultati da aziende e investitori, è logico che il mercato adotti un atteggiamento “ognuno per sé”. Un dollaro a 800 dollari può essere considerato costoso rispetto al tasso di cambio degli ultimi dieci anni in Argentina, ma allo stesso tempo sembra economico tenendo conto del prossimo forte picco inflazionistico.

Condividere l’onestà sarà inevitabile e doloroso. L’unico dubbio è se sarà costretto a farlo una volta che il prossimo governo si insedierà, il 10 dicembre, o se non avrà altra scelta che farlo di fronte al kirchnerismo. I futures sul dollaro di fine anno stanno già vedendo un balzo di quasi il 100% nel tasso di cambio ufficiale e si prevede che l’inflazione raggiungerà il 20% al mese all’inizio del 2024.

Le prossime settimane promettono un ulteriore dramma per il comportamento del mercato dei cambi. La pressione sulla dollarizzazione continuerà ad aumentare, così come gli interventi ufficiali volti a frenare il rialzo dei tassi di cambio finanziari, con il conseguente ampliamento del divario.

Massa ritiene necessario che il dollaro resti il ​​più possibile sotto controllo, a meno di tre settimane dalle elezioni. Un’altra alluvione come quella del PASO, quando il prezzo è salito del 20% in meno di un mese, potrebbe avere conseguenze negative sulle sue possibilità elettorali.

Nel deterioramento finanziario giocano un ruolo importante anche le varie misure adottate per migliorare il potere d’acquisto di vari settori, almeno per un periodo di due mesi, dai lavoratori informali ai pensionati, ai dipendenti che vivono in un rapporto di dipendenza e ai beneficiari di piani sociali. . Sono tutte misure che comportano una maggiore spesa pubblica nel breve termine e, allo stesso tempo, maggiori finanziamenti per il 2024, eliminando al tempo stesso i dividendi imposti ai dipendenti e la quota di anticipi fiscali che richiedono a banche e imprese. Era già richiesto dalle aziende. Hanno meno entrate per la prossima amministrazione.

Le misure adottate per migliorare il potere d’acquisto di vari settori, almeno per un certo periodo, svolgono un ruolo nel deterioramento finanziario. Effie/Luis Tejedo.



Una delegazione di aziende argentine era a Londra la settimana scorsa e se n’è andata con sentimenti contrastanti. Da un lato, hanno verificato che i grandi investitori istituzionali erano interessati alle imprese argentine e ne apprezzavano il valore amministrazione Hanno chiaramente una reputazione migliore della nazione.

Inoltre, il debito societario argentino è scarso, i tassi rimangono elevati e si ritiene che con un orizzonte leggermente più chiaro ci sarebbe spazio per il collocamento di nuovo debito da parte delle società, anche a tassi di interesse a una cifra.

Il tour di Londra è stato organizzato da Titoli latinila società di investimento da lui gestita Eduardo Tapia. L’incontro ha riunito nell’elegante quartiere di Mayfair 11 dirigenti di aziende argentine e 30 fondi e banche internazionali. Hanno partecipato aziende come Telecom, IRSA, Pampa Energía, Banco Macro, Galicia, Supervielle, Adecoagro, Albanesi e TGS.

Naturalmente, queste previsioni relativamente ottimistiche non si applicano ai titoli sovrani: il prossimo governo avrà un anno intero per adattarsi ed evitare un default o una ristrutturazione forzata del debito. Nel 2025 sarà impossibile rispettare le scadenze del capitale senza una significativa riduzione del rischio paese e un ritorno ai mercati finanziari.

Contrariamente a quanto affermato da Massa nel suo discorso di venerdì, il peggio potrebbe ancora venire, con una forte svalutazione della moneta prima della fine dell’anno, un enorme balzo dell’inflazione e un forte calo del potere d’acquisto, che aumenterebbe povertà.

Chiunque vinca, sarà molto difficile uscire da questo scenario molto complesso nel periodo di transizione verso un nuovo governo e nei primi mesi del 2024. Allo stesso tempo, il rischio di un’uscita disordinata dalla crisi – inclusa la possibilità di cadere nella crisi iperinflazione – è reale. . rischio intrinseco.