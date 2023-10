BMW iX e Porsche Cayenne

Alfa Romeo Verrà immesso sul mercato A Suv elettrico al 100%. Attraverso il quale può identificare gli ultimi modelli in questo settore. Questo è ciò che suggeriscono nel mezzo allenatoreConfermano che il marchio ha già un piano avanzato per sviluppare questa vettura a emissioni zero su cui si concentra Parte E.

Secondo ciò che pubblicano e dopo aver comunicato Jean-Philippe Imparatoamministratore delegato dell’Alfa Romeo, questo SUV elettrico si posizionerà un gradino sopra il prossimo sostituto Alfa Romeo Stelvio. “Sarà l’offerta più alta” per il marchio, ha detto il presidente della società.

Il futuro SUV elettrico punterà su dinamica e aerodinamica, più dell’imminente Stelvio.

SUV elettrico di lusso

Nonostante il suo posizionamento che cercherà di rivaleggiare con le auto di lusso, il futuro SUV dell’Alfa Romeo avrà un’altezza inferiore a quella dei rivali, con particolare attenzione al miglioramento dell’aspetto. Efficienza aerodinamica. sarà stabilito il STLA è un’ottima piattaforma Dal gruppo di auto con cui condividerai La nuova generazione di Stelvio e Giuliacosì come con altri modelli Stellantis, come DS, Lancia o Maserati, ad esempio.

Avrà un’architettura da 800 V, che consentirà una ricarica ultraveloce, ripristinando l’80% della sua capacità dopo 30 minuti di collegamento. Anche se non si conoscono dati specifici al riguardo, sì Si prevede che avrà circa 800 chilometri di autonomia elettricaGrazie alla batteria più grande e ai motori elettrici migliorati. L’utilizzo di questa piattaforma offrirà anche la possibilità di includere meccanica ad alte prestazioni La sua potenza è superiore a 1000 cavalli.

Lo stesso Imparato ha ammesso nel suo intervento che si tratterebbe di un’auto con un chiaro focus su mercati come gli Stati Uniti o la Cina, dove i veicoli di grandi dimensioni hanno una forte presenza: “Se ci limitassimo solo all’Europa occidentale, non faremmo mai questa macchina perché il le quantità sono troppo piccole.” Si sa, tra l’altro, che avrà un design completamente nuovo e rivoluzionario per il marchio, dove la classica fascia Alfa Romeo avrà un ruolo da protagonista mai visto prima.

Il nuovo SUV elettrico sarà basato sull’alta tecnologia sotto tutti gli aspetti.

Inoltre, grazie all’utilizzo della piattaforma tecnologica avanzata sopra citata, il SUV elettrico Alfa Romeo potrà fare affidamento Elevati livelli di autonomia e supporto o aiuti alla guida. Tuttavia, dall’alto, non sono molto favorevoli al lavoro di questi assistenti e sottolineano che “questa sarà un’Alfa Romeo da guidare”. “La dinamica del veicolo è dove metto tutta la mia energia”, ha detto Imparato.

In termini di concorrenza, l’Alfa Romeo cercherà di mettere in seria difficoltà modelli consolidati in questo segmento come la BMW iX, il SUV Mercedes EQS o la futura Porsche Cayenne elettrica. È possibile che il suo prezzo sia in linea con quello dei suoi concorrenti, poiché si prevede che non sarà inferiore al suo prezzo 100.000 euro Dalla partenza. L’arrivo è previsto quest’anno 2027anche se il marchio presenterà prima prototipi o modelli concettuali per esplorare le possibilità di mercato.