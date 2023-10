Una guida perché questa idea diventi un business

È importante esplorare l’idea con persone di cui ti fidi e che hanno un obiettivo. Immagine: Pexel

Per molti, essere un imprenditore è la soluzione a una crisi, all’esaurimento della carriera o alla possibilità di realizzare un sogno. Qualunque sia il motivo, chi cerca di diventare imprenditore lo fa con motivazione, ma ancor di più con il sogno che questa idea iniziale possa servire e diventare un business fiorente. Come per le aziende, i prodotti e i servizi, non esistono formule segrete o di successo per garantire il successo previsto del progetto.

Secondo uno studio condotto dal Global Entrepreneurship Monitor (GEM), la Colombia si colloca al 25° posto su 50 paesi inclusi nello studio. Lo studio ha valutato l’idoneità del Paese e le condizioni sociali e politiche per coloro che desiderano avviare un’impresa.

Tuttavia, nel corso degli anni, e ancor più da quando l’imprenditorialità in Colombia e nel mondo è diventata il destino di milioni di persone che aspirano ad avviare un’attività in proprio, oggi è possibile ottenere alcuni suggerimenti o dati di base che possono guidare i nuovi imprenditori.

E cosa c’è di meglio che farlo con qualcuno che ha percorso questa strada. Jorge Gamboa è un relatore, insegnante, amministratore delegato di Cuestiónica Fábrica de Institución e, naturalmente, un imprenditore, che ha tenuto corsi sull’imprenditorialità e offre questa guida a coloro che cercano avventure in questo mondo.

“L’imprenditorialità non ha formule, ma ha principi di base che possono dare una direzione migliore a un’impresa”, spiega Gamboa ed è sicuro che questi siano i cinque principi fondamentali per qualsiasi impresa.

1. Idea imprenditoriale: sapere cosa si vuole risolvere nel mercato. A maggior ragione se viene individuato un problema per sapere quale soluzione offrire al mercato e come monetizzare questa idea.

2. Convalidare l’idea: significa avere un gruppo di persone con cui parlare e chiedere loro tutto, per scoprire se questa idea ha successo, soprattutto se queste persone hanno esperienza e non necessariamente il mercato a cui ti rivolgi.

3. Passione: deve essere chiaro, non vedo la passione come “fai ciò che la tua passione ti dice di fare”. Ci deve essere una passione che motiva le persone a farlo. Permettetemi di invitarvi a lavorare sodo in questo sforzo.

4. Obiettivo: l’importanza di avere un obiettivo nella vita e che questo si riflette nell’imprenditorialità. Quando ciò viene fatto, non significa che avrà successo tutto in una volta, perché dipende da molti aspetti del mercato, ma dare uno scopo di vita all’imprenditorialità rende le cose più facili. Perché hai voluto portare questa idea sul mercato? La risposta a questa domanda dovrebbe essere completamente in linea con lo scopo di ogni persona.

5. Saltare in acqua e farlo: Questo è molto importante, perché puoi avere tutto quanto sopra, ma se quel lavoro non viene fatto, tutto rimane nel mondo delle idee e lì non si sviluppa.