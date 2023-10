Ping A Real Estate Company è il nuovo interesse nel settore immobiliare…

Bloomberg – Il settore immobiliare cinese sta lottando per arrestare il suo declino senza precedenti. I più grandi sviluppatori sono andati a sospendere i pagamenti. Gli investitori si chiedono cosa accadrà ai fondi di venture capital Che ha investito con entusiasmo nel settore immobiliare durante gli anni euforici.

Il destino di Ping An Real Estate, una consociata interamente controllata dal colosso assicurativo Ping An Insurance, ha scatenato un acceso dibattito. Le obbligazioni da 2 miliardi di yuan (274 milioni di dollari) della società di venture capital, che scadranno il prossimo gennaio, hanno registrato un andamento positivo negli ultimi mesi, raggiungendo un rendimento del 30% alla fine di agosto.

Al vulcano | Le obbligazioni in yuan di Ping An Real Estate con scadenza il prossimo gennaio hanno visto un aumento significativo del rendimento(Fonte: Bloomberg)

Alla fine di giugno Ping An Real Estate, con un patrimonio di 110 miliardi di yuan, disponeva di circa 10 miliardi di yuan in liquidità, che le consentivano di coprire circa la metà del suo debito fruttifero in scadenza nei prossimi 12 mesi. Nell’ultimo anno, le sue operazioni commerciali e la situazione di liquidità si sono deteriorate rapidamente con il declino del settore immobiliare cinese e le vendite sono diminuite di oltre la metà rispetto al picco del 2021.

Danno collaterale I ricavi di Ping An Real Estate sono diminuiti insieme al mercato immobiliare cinese(Fonte: Bloomberg)

Ma ciò che preoccupa maggiormente gli investitori non è ciò che appare nei resoconti finanziari, ma piuttosto le passività che Ping An Real Estate Company potrebbe avere al di fuori del suo bilancio. Alla fine di settembre, mentre veniva esaminata la richiesta della società per nuove obbligazioni societarie, la China Securities Regulatory Commission ha dichiarato di essere venuta a conoscenza che la società aveva nascosto un prestito scaduto per un totale di 200 milioni di yuan.

Ping An Real Estate utilizza regolarmente joint venture per i suoi investimenti, agendo come azionista di minoranza e fornendo prestiti azionari alla joint venture. In questo modo il private equity può essere protetto dalle operazioni quotidiane: si tratta di una società finanziaria, non di uno sviluppatore professionista. Inoltre, questi primi progetti rischiosi, insieme al loro debito, non hanno bisogno di essere inclusi nel bilancio di Ping An.

Ad esempio, Shenzhen Anchuang Investment Management Co., una società collegata al 49%, è un’entità spesso utilizzata da Ping An Real Estate in questi progetti di joint venture. Nel 2022, i prestiti solo ad Anzhuang hanno raggiunto i 17,8 miliardi di yuan.

Questo metodo di investimento è diventato un problema quando i valori delle proprietà sono diminuiti e gli sviluppatori si sono trovati nei guai, come evidenziato dalla recente indagine della Securities Exchange Commission sul prestito insoluto.

Si trattava di una joint venture tra Ping An Real Estate e Zhenro Properties Group Inc, che è stata inadempiente sulle sue obbligazioni. Non potendo incassare il prestito ottenuto dalla joint venture, la banca ha iniziato a bussare alla porta di Ping An Real Estate. Nella sua risposta all’indagine della CSRC, Ping An Real Estate ha affermato che il prestito è garantito e che il valore del terreno sottostante dovrebbe essere in grado di coprire l’importo scaduto. In altre parole, non era responsabile dei rimborsi.

Tuttavia, Ping An Real Estate non può declinare la propria responsabilità a tempo indeterminato. Ad esempio, dal 2022, la città di Anzhuang ha abbandonato 27 investimenti; Più della metà è stata venduta a Ping An Real Estate. Guardando al futuro, quanto debito aggiuntivo e quanti progetti a basso profitto dovrà aggiungere al suo bilancio l’azienda?

Con liquidità insufficiente a disposizione e l’interruzione dell’emissione di nuove obbligazioni, l’eventuale salvataggio di Ping An Real Estate da parte della sua società madre è l’obiettivo principale per gli investitori nel credito. Moody’s Investors Service ha affermato che tra il 2014 e il 2022 Ping An ha immesso nella società quasi 17 miliardi di yuan di capitale. Mentre i giganti assicurativi sono rimasti a guardare – ad esempio, China Life Insurance Corporation, il maggiore azionista di Sino-Ocean Group Holdings Limited, ha permesso a una società di costruzioni di declinare – rinunceranno a una delle loro?

Uno scettico potrebbe dire che Ping An Real Estate è così insignificante nell’impero Ping An che la sua scomparsa non ha importanza. Il settore immobiliare ha rappresentato solo il 4,5% degli investimenti totali nel primo semestre, rispetto al 5,5% nel 2021. Allo stesso tempo, un credente potrebbe sottolineare che ci sono così tanti intrecci commerciali sotto l’egida della società che Ping An Real Estate è inadempiente. Potrebbe far venire i brividi attraverso le principali filiali come Ping An Bank Co., Ltd.

In tutto il mondo, mentre il settore immobiliare commerciale vacilla, gli investitori iniziano a preoccuparsi del private equity, data la portata del calo dei valori immobiliari in futuro. La Cina non fa eccezione. Ping An in cinese significa calma e sicurezza. Si scopre che Ping An Real Estate Company è esattamente l’opposto.

Questa nota non riflette necessariamente l’opinione del comitato editoriale o di Bloomberg LP e dei suoi proprietari.

