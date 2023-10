I cinque passaggi chiave per analizzare la parità retributiva in un mondo complesso

La spinosa questione dei reclami sui salari implica una complessità che richiede una strategia ben organizzata. Proponiamo un piano di base in cinque fasi che spiega cosa dovrebbe essere fatto, chi dovrebbe essere coinvolto e quali strumenti e risorse dovrebbero essere utilizzati per ciascuno.

Ci confrontiamo costantemente. Non c’è scampo da questo. Fondamentalmente umano. In un ambiente di lavoro, lo standard salariale può sollevare relative lamentele e persino rendere irrespirabile l’atmosfera all’interno dell’organizzazione. È una questione di equità, ma è anche una questione di funzionalità.

In ogni caso siamo di fronte ad una questione spinosa. A HRD Connect concordano sul fatto che “l’imperativo morale e gli argomenti aziendali a favore della parità retributiva sono innegabili”, ma ricordano che “il percorso pratico per raggiungerla spesso affronta la complessità”.

L’utilizzo di strumenti statistici avanzati può rivelare modelli nascosti, fornendo una visione completa del panorama salariale di un’organizzazione.

Pertanto, suggeriscono a Guida pratica Per i responsabili delle risorse umane con una strategia passo passo per sfruttare l’analisi dei dati sui salari nella lotta per affrontare in modo sistematico ed efficace la disparità salariale, eliminando le “congetture”.

Il piano proposto si articola in cinque fasi:

1.- Raccogliere e organizzare i dati

L’avvio di un’analisi efficace dell’equità retributiva inizia con l’identificazione e la raccolta completa di fonti di dati rilevanti. La guida spiega che ciò “implica la ricerca sistematica nei sistemi di gestione delle retribuzioni, nei database dei dipendenti e in vari documenti dell’organizzazione”. È quindi necessario compilare un elenco completo di dati, compreso lo stipendio base, la retribuzione variabile e altri componenti della retribuzione.

L’integrità di questi dati è della massima importanza. Dati errati o incompleti possono mettere a repentaglio l’affidabilità delle vostre analisi ed esporre l’organizzazione a rischi legali. Per questo motivo è necessario condurre revisione Verifica approfondita dell’accuratezza.

Una volta raccolti e verificati i dati, è il momento di organizzarli in un file aspetto accessibili e utili per l’analisi. Un sistema informativo sulle risorse umane (HRIS) o un foglio di calcolo ben organizzato possono essere strumenti efficaci per questa fase, consentendo ai professionisti delle risorse umane, agli analisti di dati e ai consulenti legali di trarre conclusioni più facilmente.

Come Assegnare il compito di raccogliere dati a specialisti dei sistemi informativi delle risorse umane e condurre accurati audit periodici.

Assegnare il compito di raccogliere dati a specialisti dei sistemi informativi delle risorse umane e condurre accurati audit periodici. da : Coinvolgere analisti di dati nel processo di verifica, responsabili delle risorse umane per le funzioni di supervisione e consulenti legali per la conformità normativa.

: Coinvolgere analisti di dati nel processo di verifica, responsabili delle risorse umane per le funzioni di supervisione e consulenti legali per la conformità normativa. Strumenti e risorse: un sistema informativo sulle risorse umane per standardizzare i dati o prendere in considerazione programmi di audit specializzati per garantirne l’accuratezza.

2.- Identificare variabili e metriche rilevanti

“I parametri forniscono un approccio quantificabile per valutare le disparità retributive”, spiegano da HRD Connect. “Che si tratti del divario retributivo di genere, delle disparità retributive razziali o di altre categorie basate su caratteristiche protette, questi parametri forniscono obiettivi chiari su cui agire. Tuttavia, la scelta dei parametri giusti implica un approccio analitico.”

Pertanto è necessario sviluppare a metodologia Ciò può fornire una visione imparziale e accurata delle attuali strutture salariali.

Identificare e affrontare le disparità ha un impatto diretto sulla credibilità, sul coinvolgimento dei dipendenti e sullo status giuridico dell’organizzazione.

Una volta determinati i parametri, devono essere sottoposti a un rigoroso processo di test. ratifica Per soddisfare gli standard di neutralità e obiettività. Ciò comporta il test retrospettivo dei dati storici e la proiezione delle implicazioni future per fornire un quadro affidabile per l’analisi.

Come Formare un team di esperti per definire variabili e metriche. Vengono effettuati test rigorosi per verificarne l’autenticità.

Formare un team di esperti per definire variabili e metriche. Vengono effettuati test rigorosi per verificarne l’autenticità. da : professionisti delle risorse umane per la loro esperienza nei ruoli organizzativi, statistiche per convalidare i parametri ed esperti di diversità e inclusione per considerazioni di equità.

: professionisti delle risorse umane per la loro esperienza nei ruoli organizzativi, statistiche per convalidare i parametri ed esperti di diversità e inclusione per considerazioni di equità. Strumenti e risorse: Software statistico avanzato per convalidare metriche e database per eseguire il backtest dei dati storici.

3.- Condurre analisi statistiche

I metodi statistici di base possono fornire una prima intuizione, ma la guida avverte che “per diagnosticare le complesse disuguaglianze retributive che possono esistere nelle strutture delle grandi imprese, sono necessarie tecniche più avanzate”. Differenza salariale per genere in Spagna

Questo è il posto Piattaforme Analisi specializzata e Esperti esterni Possono aumentare notevolmente i tuoi sforzi. Forniscono metodi statistici avanzati, dall’analisi di regressione ai modelli di apprendimento automatico, che controllano innumerevoli variabili e garantiscono l’accuratezza e l’applicabilità delle loro conclusioni.

Inoltre, l’emergere dell’apprendimento automatico e Amnesty International L’analisi delle risorse umane ha aperto le porte a nuove possibilità. Gli algoritmi possono ora prevedere potenziali disparità future prima che diventino un problema, consentendo di intraprendere azioni preventive.

L’utilizzo di una piattaforma di analisi specializzata fornisce inoltre funzionalità di visualizzazione dei dati che consentono ai leader delle risorse umane di identificare rapidamente tendenze, modelli e anomalie.

Come Utilizzare programmi informatici specializzati o rivolgersi a servizi esterni specializzati nell’analisi dell’equità retributiva per condurre analisi statistiche accurate.

Utilizzare programmi informatici specializzati o rivolgersi a servizi esterni specializzati nell’analisi dell’equità retributiva per condurre analisi statistiche accurate. da : analisti di dati per analisi approfondite, fornitori esterni di software o servizi specializzati e team HR per capire quali variabili richiedono attenzione.

: analisti di dati per analisi approfondite, fornitori esterni di software o servizi specializzati e team HR per capire quali variabili richiedono attenzione. Strumenti e risorse: Piattaforme di analisi dei dati specializzate nell’analisi della retribuzione, pacchetti software statistici e servizi di consulenza di terze parti per analisi imparziali ed esperte.

4.- Identificare e affrontare le disparità

Il rapporto avverte: “In questa fase è importante scavare più a fondo nelle cause sottostanti, il che spesso significa affrontare verità scomode sulla cultura Struttura organizzativa, bias e inefficienze sistemiche.

Prima di tutto bisogna implementare Analizzare le cause – Identificare i fattori che contribuiscono alla disparità salariale. È il risultato di decisioni storiche, pregiudizi inconsci nelle assunzioni o nelle promozioni, o forse incoerenze nelle valutazioni del lavoro? Spesso le disparità non sono il risultato di una discriminazione palese, ma derivano piuttosto da questioni sottili, come l’accesso all’istruzione o le capacità di negoziazione.

Successivamente, devi essere coinvolto Team interfunzionali Sviluppare Azioni correttiveSia rivedendo i segmenti salariali, adottando politiche salariali trasparenti o modificando le strategie di acquisizione dei talenti. Infine, considera l’utilizzo di a Consulente legale esterno Per rispettare la più recente legislazione sul lavoro.

Come : condurre analisi delle cause profonde e coinvolgere team interfunzionali e consulenti legali per sviluppare e implementare soluzioni pratiche.

: condurre analisi delle cause profonde e coinvolgere team interfunzionali e consulenti legali per sviluppare e implementare soluzioni pratiche. da : consulenti legali per la conformità normativa, capi dipartimento per ottenere informazioni sull’organizzazione e rappresentanti dei dipendenti per valutare il morale dei dipendenti.

: consulenti legali per la conformità normativa, capi dipartimento per ottenere informazioni sull’organizzazione e rappresentanti dei dipendenti per valutare il morale dei dipendenti. Strumenti e risorse: Strumenti di analisi delle cause, software di gestione dei progetti per l’implementazione di misure correttive e servizi di consulenza legale esterna.

Differenze salariali per razza e genere negli Stati Uniti

5.- Monitorare e valutare i progressi

Si tratta di un processo continuo e richiede un monitoraggio e una valutazione regolari. “Nel dinamico ambiente aziendale odierno, in cui i ruoli dei dipendenti, le responsabilità e persino il valore di mercato di particolari competenze possono evolvere rapidamente, è pericoloso adottare un approccio unico per tutti”. sottolinea la guida.

Per l’implementazione è necessario un approccio basato sui dati Monitoraggio continuo delle metriche La chiave e i KPI identificati nei passaggi precedenti. Lo completano Audit Cambiamenti periodici nelle loro strutture salariali. E finisce con comunicazione progressi o la loro mancanza a tutte le parti interessate, promuovendo così una cultura di responsabilità e inclusione.

Valutazioni regolari sono fondamentali non solo per mantenere la conformità legale, ma anche per stare al passo con le aspettative sociali e le richieste del mercato. L’obiettivo non è solo raggiungere la parità retributiva, ma mantenerla, rafforzando così l’impegno dell’organizzazione verso l’equità, la diversità e l’inclusione. L’HRD ci ricorda che “la supervisione continua mantiene la direzione dell’organizzazione, adattandosi a qualsiasi cambiamento nelle dinamiche interne o nelle normative esterne”.

Come : utilizzare strumenti di analisi dei dati per monitorare i progressi, condurre audit regolari e comunicare risultati e aggiornamenti a tutte le parti interessate.

: utilizzare strumenti di analisi dei dati per monitorare i progressi, condurre audit regolari e comunicare risultati e aggiornamenti a tutte le parti interessate. da : funzionari di conformità per controlli legali, analisti di dati per valutazioni continue e team di comunicazione interna per un reporting trasparente.

: funzionari di conformità per controlli legali, analisti di dati per valutazioni continue e team di comunicazione interna per un reporting trasparente. Strumenti e risorseSistemi di monitoraggio della conformità, piattaforme avanzate di analisi dei dati e canali di comunicazione interna.