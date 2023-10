Quanto saresti disposto a pagare per una Renault Twingo del 1995?

Normalmente si avvia La nuova generazione di un modello di solito aggiorna i predecessori di quell’auto, facendo salire alle stelle i loro prezzi.Soprattutto quando si tratta di modelli dalla forte componente emotiva. Questo è quello che è successo con lui Fiat 500 Come nel 2007 il marchio italiano ha deciso di “far rivivere” la piccola Cinquecento o cosa sta succedendo ora con Renault 5 Prima che il modello elettrico arrivasse nel 21° secolo con l’estetica dell’originale.

La Renault Twingo non avrà per il momento un successore, e forse per questo e perché ha appena compiuto 30 anni, i più nostalgici le hanno rivolto ancora una volta le loro attenzioni., nelle sue molteplici virtù funzionali e nella sua estetica strana e pionieristica, anche oggi. Questa unità Giallo Cipro, costruita nel 1995, è una delle poche Twingo ad avere il tetto scorrevole in tessuto della Serie 1, poiché è stato successivamente sostituito da un tetto in vetro. Il motore è l’indistruttibile 1.2 litri da 54 CV utilizzato in molti altri modelli Renault.

Chirurgia plastica completa

Le sue condizioni impeccabili sono il risultato di un’eccezionale conservazione sin dalla sua immatricolazione nel gennaio 1996. Questa Twingo è stata completamente restaurata, secondo le specifiche originali, compresa un’ampia verniciatura. Il tetto scorrevole in tessuto è stato sostituito e i sedili sono stati completamente rimessi a nuovo con i rivestimenti originali e tutti gli interventi meccanici. L’intero processo di restauro è stato eseguito presso l’officina ufficiale Renault per garantire la correttezza del lavoro.

Fattura finale per Il restauro costa 12.000 euro ed è disponibile affinché gli interessati possano verificare l’avvenuto intervento. Questo fa sembrare la Twingo appena uscita dal concessionario. COSÌ Non a caso, è in vendita a ben 16.000 euro. Questa immacolata Renault Twingo può essere visionata previo appuntamento presso le strutture (Golfo Blu di Bologna).Italia.