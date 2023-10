Wall Street chiude in positivo nonostante il conflitto in Medio Oriente; Ipsa…

Buonasera! OsoToro ti fornisce un riepilogo giornaliero della chiusura dei mercati

🇺🇸 Per le strade di Wall Street:

Lunedì i mercati azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo nonostante le tensioni causate dalla guerra tra Israele e Hamas. Gli investitori temono che la situazione possa trasformarsi in un conflitto regionale e che i flussi di petrolio, tra le altre materie prime, ne risentirebbero.

Lo Standard & Poor’s 500 è cresciuto dell’1,06%. Mentre l’indice composito Nasdaq (CCMPDL) dell’1,20%. Nel frattempo, il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato lo 0,93%. Altrove, Bitcoin (XBT) ha ridotto i guadagni dopo che BlackRock ha affermato che la sua richiesta per un fondo quotato in borsa che investe nella criptovaluta rimane all’esame della Securities and Exchange Commission.

“L’andamento dei prezzi non riflette un miglioramento delle aspettative degli investitori riguardo al conflitto israeliano, ma piuttosto l’assenza di un’escalation significativa”, ha affermato Ian Lingen di BMO Capital Markets.

Questa settimana, gli investitori ripongono le loro speranze nei rapporti sugli utili aziendali. Le scommesse ora sono sulle grandi aziende tecnologiche, che potrebbero aumentare i loro utili rispetto a un anno prima e far salire Wall Street.

Mercati internazionali

🌎In zona:

Mercati dell’America Latina

In America Latina i mercati azionari sono stati influenzati dal buon umore di Wall Street e hanno chiuso in positivo anche loro. Oggi, le azioni della società cilena Ipsa (IPSA) sono aumentate di oltre l’1% e hanno guidato gli incrementi tra le sue concorrenti nella regione.

L’indice cileno è salito, spinto dalla buona performance dei settori energetico, dei materiali e finanziario. Il buon andamento dei titoli della Compañía Sud Americana de Vapores (VAPORES), del Banco de Chili (CILE) e dell’Empresas Copec (COPEC) ha sostenuto la performance di Ipsa.

Nelle notizie di oggi, il gruppo cinese Tsingshan Holding Group ha annunciato che investirà 233 milioni di dollari in un progetto per la produzione di prodotti al litio a valore aggiunto nel nord del Cile mentre accelera la corsa alla fornitura di minerali critici per la transizione energetica.

Il colosso dei metalli di proprietà del miliardario Xiang Guangda Diventa la seconda azienda cinese ad ottenere un accesso preferenziale al litio cileno Per l’utilizzo in progetti downstream nel paese sudamericano. L’accordo è stato annunciato nel corso della visita del presidente cileno Gabriel Buric in Cina, dove ha incontrato Chiang.

🍝Informazioni sulla cena:

Il costo del trasporto del petrolio è aumentato su quasi tutte le principali rotte commerciali durante la settimana successiva all’attacco di Hamas a Israele.

Le tariffe di trasporto su 16 rotte commerciali globali sono aumentate in media di oltre il 50% rispetto al 9 ottobre. Secondo i dati del Baltic Exchange di Londra. L’aumento maggiore in quel periodo è stato quello delle spedizioni attraverso il Mediterraneo, che sono raddoppiate.

Secondo Halvor Elefsen, direttore di Fearnley’s Shipbrokers UK Ltd. A Londra, questa ripresa è dovuta a un periodo prolungato di forti esportazioni nel Golfo del Messico, che ha aumentato le preoccupazioni su potenziali disordini se il conflitto tra Israele e Hamas attirasse Hamas. Altri produttori in Medio Oriente.

➡️Il trasporto di petrolio è diventato più costoso ovunque da quando Hamas ha attaccato Israele