Boris Johnson avverte che la Russia sta pianificando quella che potrebbe essere “la più grande guerra in Europa dal 1945”.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avvertito che la Russia sta pianificando quella che potrebbe essere “la più grande guerra in Europa dal 1945”. In un’intervista alla BBC, Johnson ha sottolineato che i servizi di intelligence si aspettavano un massiccio ingresso di forze russe dall’Ucraina settentrionale e dalla Bielorussia, con l’obiettivo di assediare Kiev. Ha fatto notare al “Primo ministro” britannico: “Tutte le indicazioni ci dicono che il piano in un certo senso è già iniziato”.

Johnson, che ha anche affermato che il Regno Unito e gli Stati Uniti vieterebbero alle società russe di scambiare sterline e dollari nel caso in cui i russi attaccassero l’Ucraina.

“Questa è una misura economica che avrà un impatto molto grave sulle aziende russe”, ha affermato il primo ministro britannico. Ieri, sabato, Johnson ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel quadro dell’accordo di sicurezza di Monaco.

Boris Johnson durante il suo discorso di ieri alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco Matt Dunham/Getty Images

Zelensky ha invitato i paesi occidentali ad “agire” di fronte a una possibile invasione. “Sono il presidente di un Paese circondato da 150.000 soldati con armi pesanti”, ha detto il presidente ucraino. Per Zelensky, risolvere il conflitto con la Russia “richiede più di semplici tweet, dichiarazioni e media”, motivo per cui ha chiamato “urgentemente” ad avviare negoziati con Mosca senza escludere altri scenari.

Macron chiama Putin

Nel tentativo di ridurre la tensione, il presidente francese Emmanuel Macron ha raddoppiato oggi i suoi sforzi diplomatici per prevenire un deterioramento della situazione tra Russia e Ucraina con due telefonate con il leader russo Vladimir Putin e l’ucraino Volodymyr Zelensky, che è con lui. Potrebbe effettivamente accadere sabato.

La conversazione con Putin è iniziata alle 10:00 GMT ed è durata un’ora e un quarto. Subito dopo, secondo l’Eliseo, chiamò di nuovo Zelensky, cosa che inizialmente non era prevista.

La presidenza francese ha sottolineato che Macron sta compiendo “gli ultimi sforzi possibili e necessari per evitare un grande conflitto”, perché “il rischio di cadere in un ciclo di violenze è attualmente molto alto”.