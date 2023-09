Borrell fa rivivere la “figura leggendaria” di Allende 50 anni dopo il golpe di Pinochet

Strasburgo (Francia) (AFP) – Il rappresentante diplomatico dell’Unione europea, Josep Borrell, ha ricevuto martedì la “figura leggendaria” di Salvador Allende, all’indomani del cinquantesimo anniversario del colpo di stato militare di Augusto Pinochet.

Borrell ha dichiarato al Parlamento europeo: “Salvador Allende è una figura leggendaria nella storia della lotta per la liberazione. Credo che meriti rispetto e apprezzamento, perché il suo nome è inseparabile dalla lotta per la giustizia sociale”.

Il diplomatico ha ricordato con entusiasmo che nel 2003 partecipò alle cerimonie per la riapertura di una porta laterale del palazzo presidenziale cileno, in via Morandi, dove fu trasferito il corpo di Allende, porta che era stata chiusa per ordine del governo Pinochet. .

“Dobbiamo renderci conto che il viaggio del Cile, dopo il ripristino della democrazia, ha dimostrato le profonde ferite lasciate dall’esperienza della dittatura in quella società”, ha affermato.

Nella sua breve dichiarazione alla sessione plenaria del Parlamento europeo, Borrell ha insistito sul fatto che Allende “non ha ucciso, ma si è suicidato. Diciamo le cose come stanno, ma tutti conoscono il significato delle parole e degli eventi”.

A Santiago, il presidente Gabriel Buric ha presieduto una cerimonia al Palazzo della Moneda per commemorare il cinquantesimo anniversario del colpo di stato militare.

Durante la cerimonia, Buric ha parlato davanti ai parenti delle vittime della dittatura di Pinochet e ai presidenti Luis Arce (Bolivia), Andrés Manuel López Obrador (Messico), Gustavo Petro (Colombia) e Luis Lacalle Pue (Uruguay).

Pinochet rovesciò Allende l’11 settembre 1973 e guidò la giunta militare che diede inizio a 17 anni di dittatura e lasciò più di 3.200 vittime tra morte o disperse.

