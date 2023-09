Il presidente del Laos arriva a Cuba per partecipare al vertice G77-Cina

Secondo quanto riferito dalla televisione nazionale, il Presidente ha ricevuto all’Aeroporto Internazionale José Martí il Ministro dell’Industria del paese caraibico, Eloy Alvarez.

I leader brasiliani, Luiz Inacio Lula da Silva, parteciperanno al vertice del G77; Dall’Argentina, Alberto Fernandez; Dalla Colombia, Gustavo Petro; Dall’Iraq, Abdul Latif Rashid; Dalla Palestina Mahmoud Abbas, dall’Angola Joao Lourenco e dall’Honduras Xiomara Castro.

Anche il Capo dello Stato della Bolivia, Luis Arce, ha confermato la loro partecipazione; Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe; Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi; della Guinea Equatoriale, Obiang Nguema, e del Primo Ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves.

Inoltre, all’evento parteciperanno alti funzionari come il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres; Il segretario generale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Doreen Bogdan Martin, e il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, Qu Dongyu.

Il Gruppo dei 77 e la Cina è la più grande organizzazione intergovernativa per i paesi in via di sviluppo delle Nazioni Unite e mira a rafforzare la cooperazione tra i suoi membri.

Il vertice, che si terrà presto in questa capitale, mira a rafforzare l’unità degli Stati membri e ad adottare misure collettive e pratiche per affrontare efficacemente le sfide contemporanee.

In questi giorni, le strade dell’Avana vengono addobbate per accogliere i membri del blocco, che rappresenta l’80% della popolazione mondiale.

