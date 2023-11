Bruno Fernandes salva di testa il Ten Hag contro il Fulham di Jimenez

EvieLettura: 3 minuti.

Il portoghese ha segnato il gol della vittoria all’ultimo minuto e ha dato tregua all’allenatore dopo una brutta corsa in Premier League

Bruno Fernandes Può salvare la testa Erik dieci Hag. Il portoghese ha segnato un gol all’ultimo minuto Manchester United Vittoria contro Fulham (0-1) L’allenatore olandese ha concesso una pausa dopo la sconfitta contro l’Olanda Manchester City E il Modifica del Newcastle United. messicano Raúl Jimenez E’ entrato all’89’ e non ha potuto fare molto.

molti FernandezQuando lo 0-0 sembrava il risultato più giusto, non nasconde il quadro desolante presentato dalla squadra, che è stata salvata, anche sul gol portoghese, dalle parate di Andre Onana, che sta correggendo la sua rotta nel club.

Bruno Fernandes festeggia con lo United contro il Fulham AP

Il camerunese ha salvato la squadra nei dieci minuti decisivi in ​​cui ha primeggiato Fulham Nella seconda parte, un’oasi all’interno di un incontro chiaramente sfortunato di questi Dieci pellegrini.

Nonostante il fatto che i fan in visita mostrassero uno striscione con la scritta “Play Like You Mean It”, il unito È venuta fuori come al solito: non avere le idee chiare sulla partita, non sapere come attaccarla e controllarla Fulham.

Anche la tecnologia non è stata dalla loro parte, perché all’ottavo minuto Scott McTominay ha segnato su punizione, ma il VAR, dopo quattro minuti di riflessione, ha escluso il gol di Harry Maguire per fuorigioco.

È stata praticamente l’unica azione offensiva dei primi 45 minuti, visto che tra le due squadre c’è stato un solo tiro in porta. Bruno Fernandes Nelle mani di Bernd Leno.

Nella ripresa, lungi dal fare un passo avanti, lo United, che ha definito la partita “da vincere”, ha avuto la meglio. Fulham Quello che ha spremuto dieci minuti in cui Onana è emerso come un eroe.

Ha fatto un passaggio brutale a Wilson e ha avuto uno contro uno con Palenha, ma la sua prestazione in porta non è stata replicata per prendere i tre punti. Mancava Rasmus Hoglund, Anthony non era né presente né atteso, e il migliore è stato Alejandro Garnacho, l’unico che ha creato qualcosa a faccia in su.

Il gol della vittoria alla fine della partita ne è un buon riassunto unito; Una serie di rimbalzi e cromature dentro l’area, una combinazione di giocatori unito Non erano in grado di controllare la palla e tutti coloro che erano al suo interno Fulhamche non ha cancellato.

Fino a Bruno L’ha preso davanti a lui, ha abbattuto due giocatori finti e ha posizionato il suo tiro, ma con diversi giocatori davanti a lui che bloccavano la visuale di Leno, è scivolato in porta.

La vittoria ha rotto la serie di sconfitte consecutive della squadra unito Li porta al sesto posto con 18 punti, a cinque partite e una in più dalla Champions League. Lui Fulham È il quattordicesimo e contiene dodici unità.