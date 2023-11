Las Diablas ha vinto la medaglia di bronzo

Las Diablas e il Canada si sono affrontati per il terzo posto ai Giochi Panamericani. La partita si è conclusa con la vittoria per 2-0 della squadra locale che si è aggiudicata la medaglia di bronzo.

Un’altra partita dove i tifosi locali si sono fatti sentire e non hanno mai smesso di tifare. Due minuti dopo il segnale d’inizio dell’arbitro, il Las Diablas sfiorava il gol dopo una grande parata del portiere canadese Harris Rowan, ma poi si vendicava su un calcio d’angolo corto. Denis Rojas ha fissato il vantaggio per il Cile 1 a 0.

Nonostante il primo tempo sia stato pareggiato, i locali hanno avuto diverse occasioni e diversi calci d’angolo corti. Hanno pressato di più e avevano più distanza con la palla, e quando è suonato il fischio dell’intervallo, la partita era ancora 1-0.

Nel terzo quarto il Las Diablas gioca con gli esterni e i canadesi approfittano dell’occasione per pareggiare, ma la squadra cilena non si arrende e difende con tutte le forze. Denis Rojas è ricomparso al 46′ della partita per esultare per il secondo gol del Cile.

La partita si è conclusa con il punteggio di 2 a 0 per i cittadiniche si è qualificato per il torneo preolimpico e ha vinto una medaglia di bronzo ai Giochi Panamericani di Santiago.