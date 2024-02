Carlos Gomez chiarisce che non gareggerà nel ciclismo ai Giochi Olimpici

“È stato un falso allarme, uno scherzo sarcastico”, ha detto l'ex giocatore della Major League riguardo alle informazioni sul suo hobby.

Carlos Gomez alle Olimpiadi? Forse anni fa, questo ex giocatore della Major League sarebbe stato una risorsa preziosa per la squadra di baseball dominicana, che aveva già vinto una medaglia di bronzo.

Ma molti sono rimasti sorpresi quando è stato rivelato che Gomez si stava allenando per partecipare a Parigi 2024… nel ciclismo!

Secondo un rapporto del giornalista Todd Rosiak del Milwaukee Journal Sentinel, Carlos Gomez si stava allenando per competere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel ciclismo e che il suo obiettivo era qualificarsi durante una gara a maggio nella Repubblica Dominicana.

Carlo Gomez. Foto AP/Mark J. Terrell.

L'ex giocatore dominicano ha risposto alla segnalazione sui social network, negando di essere nel pieno degli allenamenti per raggiungere questo obiettivo.

“Ero al campo di addestramento dei Milwaukee Brewers e un giornalista mi ha chiesto cosa facevo nel tempo libero. Gli ho detto che vado in bicicletta, gareggio in gare locali nel mio paese, nella mia categoria, ecc. “Lo faccio come un hobby, mi diverto e mi mantiene in forma”. Sempre bravo e mi mantiene competitivo. “Hai sempre quel fuoco per competere.”

L'ex giocatore dei Milwaukee Brewers ha detto di aver commentato con sarcasmo al giornalista che sperava di andare alle Olimpiadi, e sembra che al momento della scrittura dei tweet ci fosse una sorta di confusione.

“Gli ho scritto dicendogli che eri confuso. Carlos Gomez ha aggiunto: 'L'ho detto con sarcasmo, passo il mio tempo andando in bicicletta ma non che andrò alle Olimpiadi.'

“Devi avere un po' di intelligenza. A 38 anni andrò alle Olimpiadi? Non sono un atleta professionista (in questo sport), è pazzesco.”