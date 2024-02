Con un gol nei minuti di recupero, Messi ha salvato il pareggio per 1-1 dell'Inter Miami contro il LA Galaxy

Los Angeles (AFP) – Lionel Messi ha segnato nel secondo minuto di recupero dopo un passaggio di Jordi Alba e l'Inter Miami ha salvato l'1-1 contro i Los Angeles Galaxy domenica.

Dejan Jovelic ha aperto le marcature al 75' per i Galaxy, che sono andati vicini a sorprendere Messi e la nuova potenza della MLS, ma la stella argentina ha trovato un po' di magia dopo che Los Angeles è rimasta con 10 giocatori.

Dopo una serie di passaggi con Alba, suo ex compagno di squadra del Barcellona, ​​Messi è avanzato da solo e ha tirato dentro la traversa superando il portiere John McCarthy.

Il gol ha elettrizzato il pubblico nella prima trasferta di Miami della stagione. Migliaia dei 27.642 presenti – un record per un duello dei Galaxy nella stagione regolare – indossavano le maglie di Messi.

L'Inter scommette sui candidati a dominare il campionato americano in questa stagione dopo l'arrivo di Messi e Luis Suarez, oltre a un gruppo di ex colleghi del Barcellona come Sergio Busquets e Alba. Mercoledì Miami ha vinto la prima partita in casa.

I Galaxy erano precedentemente noti per aver ingaggiato giocatori veterani di alto profilo in passato come ha fatto Miami, ma ora il club di Los Angeles si sta ricostruendo senza utilizzare i grandi nomi.

Il resto dei duelli della giornata si è giocato a zero. Nella partita tra Nashville e Red Bulls, i giocatori più importanti sono stati i portieri di entrambe le squadre. Anche Toronto e Cincinnati sono finite a reti inviolate.