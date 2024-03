Questo documento rinnova l’appello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la fine immediata dell’assedio imposto da più di sessant’anni, descrivendolo come una violazione del diritto internazionale e sottolineando il danno che provoca alla sicurezza del popolo palestinese. Popolo delle Grandi Antille.

I 33 membri della CELAC hanno chiesto che l'isola venga cancellata dalla lista arbitraria di Washington degli Stati che sponsorizzano il terrorismo, rifiutando l'esistenza di strumenti come quelli che colpiscono i paesi dell'America Latina e dei Caraibi.

In questo senso hanno espresso la loro preoccupazione per gli effetti negativi che le sanzioni e le misure unilaterali hanno sui membri del blocco, e quindi sull’intero subcontinente indiano.

Celak ha così riaffermato la sua posizione di rifiuto del sistema di politiche punitive che la Casa Bianca ha attuato dal 1962 e che ha rafforzato negli ultimi anni creando ostacoli alle normali relazioni commerciali tra L’Avana e il resto della comunità internazionale.

L'organizzazione ha tenuto il suo ottavo vertice venerdì scorso a Saint Vincent e Grenadine, sperando di diventare uno spazio di dialogo in cui si approfondisca l'integrazione politica, economica, sociale e culturale, ma si rafforzino anche i legami di solidarietà e cooperazione. Tra i paesi dell'America Latina e dei Caraibi.

Un altro obiettivo era quello di adottare una dichiarazione finale che riflettesse gli interessi prioritari di tutti i membri del blocco, includesse dichiarazioni speciali su questioni specifiche ed esprimesse anche una posizione unitaria sui problemi che affliggono la regione.

La CELAC aveva precedentemente riunito i suoi leader durante l'incontro che ne ha visto la nascita a Caracas, Venezuela (2011), e poi successivamente ai vertici di Santiago del Cile (2013); L'Avana, Cuba (2014); Belén, Costa Rica (2015); Quito, Ecuador (2016); Punta Cana, Repubblica Dominicana (2017); Città del Messico, Messico (2021), e Buenos Aires, Argentina (2023).

Si prevede ora che, sotto la guida dell’Honduras, l’impegno per la pace e l’unità nel quadro della diversità sarà giustificato come una bandiera sul cammino verso l’integrazione in America Latina e nei Caraibi.