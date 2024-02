Che fine hanno fatto i taxi Ticos, i taxi più popolari degli anni '90?

Ticos, il logo degli anni '90 (Twitter @gentedechiclayo / Twitter @tocache)

I Ticos fanno parte della vita di molti peruviani da molto tempo. Era molto comune vederli per le strade della città Uno dei veicoli principali quando si tratta di taxi. I colori furono moltissimi, anche se è ricordata principalmente per il suo colore giallo e la sua particolare forma con poche curve, oltre che per le sue dimensioni piuttosto ridotte rispetto ad altre vetture.

La sua popolarità era così grande che lo divenne quasi Logo degli anni '90 Un simbolo inconfondibile per i tassisti. Tuttavia, si sa che ciò che sale deve scendere, e questi veicoli non hanno fatto eccezione a questa regola, che arriverà presto Passarono dall'essere unità facili da trovare a reliquie quasi estinte.

Vederne uno oggi è davvero stupefacente, e c’è chi non ne conosce la storia, tanto meno come sia scomparso dalla cartina nazionale.

I Ticos erano molto amati dalla gente. (Memorie dell'Esercito Popolare)

Tico è piccolo come il suo nome, semplice, pratico e facile da ricordare. Creato da Azienda sudcoreana Daewoo Il suo modello era basato su un altro modello chiamato Suzuki Alto del 1982.

Somigliava più a una macchinina che a una vera: era lunga meno di dodici piedi e larga cinque, una misura che valeva anche per la sua altezza. Era un modello compatto, a basso costo, con posti a sedere per quattro persone e un serbatoio ad alte prestazioni. Non era nemmeno costoso da mantenere ed era un'ottima opzione per i tassisti che non ci pensavano due volte prima di acquistare il proprio attico e sfruttare appieno la redditività che offriva.

Tuttavia, tutti questi vantaggi si scontrano con uno dei suoi maggiori svantaggi, ovvero la sicurezza. Inutile dire che non aveva airbag o qualcosa del genere; Pesava meno di una tonnellata e la sua resistenza era discutibile.Punti che furono come i chiodi che chiusero la bara di questa unità popolare negli anni Novanta.

Nel 2000, la società che produceva la famosa automobile Ticos, Daewoo, dichiarò bancarotta, ma ora Nel 1999 la produzione delle sue auto di punta cessò.. Nonostante ciò, le unità continuarono ad essere utilizzate dai tassisti che avevano avuto più di un incidente con le loro utilitarie.

Vale la pena notare che questa unità potrebbe tornare utile anche nella turbolenta capitale, dove passare in mezzo a due camion o in prossimità di un percorso pedonale non sarebbe un problema per un modello così piccolo. Tuttavia, una collisione con uno di essi era pericolosa o fatale, poiché sembravano crollare al minimo impatto.

I Ticos sono sempre stati unità molto fragili. (Il chimbuti peruviano fa notizia)

Per questo motivo, il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni (MTC) ha adottato nuove normative che stabiliscono standard relativi al peso o alla cilindrata dei veicoli utilizzati per i taxi, ponendo fine all'era Tico. Sebbene questi standard siano stati modificati, l'attico non può rispettarli né avere i requisiti minimi per fornire il servizio. Molte unità avevano già 15 anni e si erano deteriorate col tempo e con le strade di Lima.

In questo senso è importante sottolineare che si trattava della testimonianza di una morte annunciata perché, in onore della verità, Il Team Ticos non ha mai rispettato i requisiti di legge, Ma erano molto amati dai residenti e dai tassisti.

Cosa possiamo dire di queste piccole unità? Molti di loro erano pieni di storie e decoravano a modo loro la capitale e altre parti del paese. Anche se c'era chi non era d'accordo con il regolamento. Inevitabilmente i Ticos non sono più adatti ad essere utilizzati come taxi, segnando per loro l'inizio della fine. Tuttavia, Non è impossibile vederli in alcune parti del paese anche adesso.

Anni dopo venne sostituita da modelli più moderni, dando vita a veicoli come la Chevrolet Matiz o la Chevrolet Spark, ma la sua eredità è ancora viva nella mente di tutti coloro che, senza paura di morire e a malapena con le cinture di sicurezza allacciate, distribuito l'auto. Strade degli anni '90 nel tradizionale tico.