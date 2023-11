Come eliminare informazioni da una foto su Android senza dover installare nulla | Stile di vita

I dati EXIF ​​di una foto possono rivelare informazioni preziose, dai dettagli tecnici dello scatto al luogo e all’ora in cui è stata scattata la foto. Sui dispositivi AndroideAccedere ed elaborare questi dati a volte è più semplice di quanto pensi, ed è tutto grazie all’app Google Immaginiche generalmente viene preinstallato sui dispositivi che eseguono il sistema operativo Android.

In questo articolo per te Guideremo Attraverso i passaggi per accedere ai dati EXIF ​​delle tue foto utilizzando Google Foto, ti mostreremo anche come modificare o eliminare questi dati se necessario.

Come visualizzare le informazioni sull’immagine su Android

La prima cosa è vedere come Accedi alle informazioni EXIF alle tue foto utilizzando Google Foto. Eseguire le seguenti operazioni:

Se non hai mai utilizzato Google Foto, potrebbe essere necessario completare una breve configurazione iniziale.

Una volta pronta l’app, apri la foto di cui desideri vedere i dati EXIF.

Scorri verso l’alto sull’immagine o tocca l’icona del menu a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Qui troverai i dati EXIF ​​​​dell’immagine in un formato chiaro e leggibile, che include informazioni come la data e l’ora in cui è stata scattata, il nome dell’immagine, le sue dimensioni e risoluzione, dettagli sulla fotocamera utilizzata, apertura, esposizione ora, lunghezza focale, ISO e dati sulla posizione come latitudine e longitudine, nonché una mappa, se la posizione è abilitata sul tuo dispositivo.

Questo metodo fornisce un metodo Semplice ed efficace Per vedere i dati EXIF ​​​​sottostanti per le tue foto. Se è tutto quello che vuoi fare, hai finito.

Modifica o elimina i dati EXIF ​​​​su Android

La possibilità di modificare o eliminare i dati EXIF ​​può essere utile in una varietà di situazioni, sia che si tratti di proteggere la propria privacy o modificare dettagli specifici di un’immagine. Ecco come farlo:

Apri l’app Google Foto e seleziona la foto da cui desideri modificare o rimuovere i dati EXIF.

Utilizza l’icona di modifica, che solitamente è rappresentata da una matita o un altro simbolo simile.

Cerca l’opzione “Dettagli” o “Informazioni” (il nome esatto può variare a seconda della versione dell’app). Qui troverai i dati EXIF ​​​​dell’immagine.

Puoi modificare o eliminare informazioni specifiche, come la posizione o la data di acquisizione. Basta fare clic sul campo che desideri modificare e apportare le modifiche necessarie.

Se desideri rimuovere completamente tutti i dati EXIF ​​​​dall’immagine, cerca l’opzione “Rimuovi informazioni” o “Rimuovi dati EXIF”. Conferma l’azione e i dati verranno rimossi dall’immagine.

Dopo aver apportato le modifiche o eliminazioni necessarie, assicurati di salvare le modifiche.

Insomma, visualizzare e modificare i dati EXIF ​​su Android è un compito semplice grazie all’app Google Foto. Questi dati forniscono informazioni preziose sulle tue foto e ti danno… Flessibilità Per adattarlo alle vostre esigenze. Che sia per motivi di privacy o per migliorare le tue foto, ora hai gli strumenti per controllare queste informazioni dal palmo della tua mano.