Come il suono dell’universo può aiutare a rilevare segni di vita nello spazio

Prova a catturare un file Suoni spaziali Fu uno dei primi interessi scientifici, dopo aver osservato l’universo. E conoscere il suono dell’universo è una delle chiavi che ho incontrato Scoperta investigativa di segnali spettrali periodici (BLIPSS, Innovative Listening Research for Periodic Spectral Signals), guidato da Akshay Suresh, un dottorando in astronomia della Cornell University.

Questa iniziativa è pioniera nella ricerca di segnali periodici che nasce dal cuore del nostro lavoro galassia, via Lattea. La ricerca mira a scoprire schemi ripetuti, un metodo per la ricerca di intelligenza extraterrestre (SETI), all’interno del nostro vicinato cosmico.

I ricercatori hanno sviluppato a Programmazione Basato sul Fast Fold Algorithm (FFA), un metodo di ricerca efficiente che fornisce una maggiore sensibilità a Sequenza periodica di impulsi. I loro risultati sono stati raccolti in un articolo pubblicato su Il giornale astronomico.

Gli scienziati hanno cercato di catturare i suoni dallo spazio per raccogliere prove della vita extraterrestre

pulsar Stelle di neutroni Fasci di energia radio in rapida rotazione che attraversano la Terra sono normali oggetti astrofisici che generano segnali periodici, ma anche gli esseri umani usano trasmissioni dirette di questo tipo per una varietà di applicazioni, tra cui radar.

Questi segnali potrebbero essere un buon modo per attirare l’attenzione di qualcuno attraverso lo spazio interstellare, distinguendosi dallo sfondo dei segnali. non periodicooltre a consumare molta meno energia rispetto a un trasmettitore a emissione continua.

BLIPSS è un esempio all’avanguardia di un moltiplicatore scientifico da cercare Intelligenza extraterrestre. Il nostro studio presenta questa traccia per la prima volta con un algoritmo di piegatura rapida. Il nostro software open source utilizza FFA per l’analisi 1.5 milioni di serie temporali di segnali periodici a circa 30 minuti, ha spiegato Suresh.

Gli scienziati hanno studiato la Via Lattea creando un software basato su un algoritmo di piegatura rapida (Getty Images)

scarti È uno sforzo collaborativo tra Cornell, il SETI Institute e Breakthrough Listen. Il progetto migliora notevolmente la probabilità di acquisire prove della tecnologia extraterrestre concentrandosi sulla regione centrale della Via Lattea, nota per la sua densa concentrazione stelle E pianeti esterni potenzialmente abitabile.

Questa stessa posizione sarebbe anche un luogo ideale per gli alieni per posizionare un faro per collegare vaste aree della galassia.

Metti alla prova la squadra algoritmo su pulsar conosciute ed è stato in grado di rilevare emissioni periodiche come previsto. Si sono quindi rivolti a un set di dati più ampio di scansioni di file centro galattico eseguita con lo strumento Breakthrough Ascolta al Green Bank Telescope (GBT) per 100 metri in West Virginia. A differenza delle pulsar, che trasmettono su un’ampia gamma di frequenze radio, il sistema BLIPSS ha cercato segnali che si ripetono su una gamma di frequenze. più strettocoprendo meno di un decimo della larghezza di una stazione radio FM media.

Gli scienziati hanno studiato i segnali periodici emessi dalla Via Lattea

La combinazione di queste bande relativamente strette e modelli ciclici potrebbe essere un’indicazione delle deliberate attività tecnologiche di civiltà intelligenti. hack d’ascolto acquisisce grandi quantità di dati e la tecnologia di Akshay fornisce un nuovo modo per aiutarci a cercare aghi nel pagliaio che potrebbero fornire prove allettanti spiega il coautore Steve Croft, scienziato del progetto.

Finora la radio ha dedicato i suoi sforzi principalmente alla ricerca di segnali persistenti. Il nostro studio fa luce sulla notevole efficienza energetica di un tale treno di impulsi mezzo di comunicazione interstellare a grandi distanze. In particolare, questo studio rappresenta il primo sforzo completo per condurre ricerche approfondite di questi segnali”.

Hanno partecipato a questa ricerca anche Pranav Nagarajan, Sophia Z. Sheik, Andrew BV Semyon, Matt Lipovsky, David Hey McMahon e Danny C. Price.

