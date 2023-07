Muni Sunset, uno spazio di musica elettronica in crescita lungo il fiume

La pluripremiata e famosa DJ Corrientes Constanza Bochetta è stata l’attrazione della sesta edizione di quest’anno della proposta organizzata dal comune con un focus sulla musica elettronica, aperta e gratuita. Hanno anche accompagnato Franco Musashi, Giuliani e O’Connor. Sempre davanti a una suggestiva cornice naturale, si è svolta quest’anno la sesta edizione di “Muni Sunset”, un’iniziativa comunale nata per dare spazi agli artisti emergenti della musica elettronica e, in questo modo, farsi conoscere pubblicamente. In questa occasione, sulla spiaggia di Arazaty (playón sotto il ponte), il pubblico di Corrientes ha assistito alla presentazione di Constanza Pucheta, una DJ di Corrientes che muove i suoi primi passi nell’arte del DJing e della produzione musicale. Fin dalla giovane età, è stata attratta dalla musica elettronica. È stata influenzata da grandi artisti che ha avuto la possibilità di vedere suonare e hanno mostrato un ampio gusto per la musica. Nelle sue collezioni passa la casa e tutte le sottospecie, dimostrando la diversità e lasciando così il suo segno personale. Prima dell’affollatissimo palco, la giovane donna è stata accompagnata dal dj Franco Musashi, Giuliani e O’Connor. C’era anche una sala da pranzo allestita dal Comune di Corrientes affinché i presenti potessero conoscere le specialità enogastronomiche offerte dalle mani di Corrientes. Il ministro per il Coordinamento di governo, Hugo Calvano, ha evidenziato il successo di questa proposta e che è stato raggiunto grazie al programma Money Joven, sostenuto dal sindaco Eduardo Tassano, poiché si è capito che “c’è un intero settore di cittadini che oggi genera cultura e prodotti culturali attraverso la musica elettronica nelle sue varie forme”. Si è anche reso conto che "nella città di Corrientes non c'era un luogo adatto per mostrare i nuovi valori, quindi abbiamo potuto dare loro uno spazio in modo che potessero fare le loro prime esperienze in pubblico, davanti a un pubblico che viene liberamente e gratis Per divertirti, la verità è che è stato un grande successo, e molto richiesto, e molti giovani che volevano partecipare. Ha sottolineato che la generazione di questa iniziativa “contribuisce davvero a continuare a rendere la nostra città una multicittà che gode della cultura nelle sue varie espressioni, come diciamo sempre siamo chamami, siamo carnevale, siamo freestyle, hip-hop e anche musica elettronica.” Da parte sua, il Direttore Generale del Coordinamento, Cruz Silvero, ha indicato che sebbene Money Sunset si tenesse il secondo sabato di ogni mese, in questa occasione è stata implementata una versione speciale con la partecipazione di Constanza Bocchetta, alla quale hanno partecipato più di 150 persone. “Siamo molto felici che Constanza possa esserci perché è una famosa artista locale con molti premi e riconoscimenti e questo dà un valore aggiunto a questo spazio, lo facciamo sempre con il prodotto Camalote e siamo felici di soddisfare questa chiamata, in uno spazio affinché gli appassionati di questa musica possano godere di questa proposta all’interno dell’ampia offerta culturale della città”, ha affermato. Dopo aver suonato per circa tre ore, la DJ Constanza Bochta ha dichiarato: “Questo è senza dubbio un sogno che si avvera per me, da quando ho iniziato ad ascoltare musica elettronica, ho avuto l’idea di fare qualcosa sul nostro lungomare e la verità è che c’è la possibilità di farlo Oggi al mio ritorno in patria, dopo un anno all’estero, ed essere ricevuto in questo modo è davvero una cosa bellissima e non potrei essere più felice”. Per quanto riguarda l'iniziativa municipale per creare questo tipo di spettacolo all'aperto gratuito, l'artista ha osservato: "Sono molto grato al comune per averci dato questo spazio per mostrare la nostra musica e condividerla con il nostro popolo NEA, perché qui oggi ci sono partecipanti da tutti lati, oltre al fatto che questo ad ingresso gratuito, invita anche chi non consuma necessariamente musica elettronica, ad avere questa possibilità di vederci e ascoltarci, ci fa aprire e possiamo mostrare la nostra musica a tutti mondo." Costanza Bochetta A soli due anni dalla sua carriera, ha condiviso uno stand con artisti come: Pete Tong, CamelPhat, Anna, Kölsch, Ida Engberg, Green Velvet, Claude VonStroke, Maxinne, Nick Warren, Jason Rault, Wally Lopez, Momo Trosman, Nacho Polonani, Riggs Londonground, solo per citarne alcuni. Nel 2022 diventa dj resident in uno dei club più frequentati di Miami Beach, il Treehouse Miami. Nel 2023, Constanza ha pubblicato le sue prime uscite su Relief Records (di Legendary Green Velvet) e Douche Label (Ucraina). Inoltre, è stata la vincitrice del primo premio dei Pete Tung Academy DJ Future Talent Awards. Su 2.000 studenti, è stata scelta per suonare alla cerimonia di chiusura dell’IMS a Dalt Vila, Ibiza. È stata anche scelta da Carl Cox e Nicole Moudaber per vincere i rispettivi premi, il che significa che li suonerà in giro per il mondo nei prossimi mesi. L’Onorevole Consiglio Consultivo della Città di Corrientes ha recentemente annunciato il proprio interesse per i Beat Tong DJ Academy Future Talent Awards di Constanza. Con un grande futuro davanti a sé, sostenuta da un’impressionante conoscenza tecnica e da un carisma unico, Constanza intraprende questo percorso artistico per trasmettere sensazioni uniche e indimenticabili al suo pubblico attraverso la musica. Aiuto perfetto Silvia Barreto è una seguace della musica elettronica e ha confermato: "Non è la prima volta che vengo, mi sono iscritta alla pagina Camalote e mi annunciano ogni volta che c'è un evento come questo. Non me ne perdo nessuno, mi affascina". Riguardo alla splendida cornice scelta per queste esibizioni, ha affermato che "non potrebbe esserci altro posto, deve essere qui. Mi sembra molto appropriato" e invita coloro che non fanno ancora parte di Muni Sunset ad unirsi ", ha affermato che se ti piace la musica elettronica, questo è il posto giusto.