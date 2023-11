Come implementare i dati strutturati di Google sul tuo sito web

Scopri cosa sono i dati strutturati, la codifica dello schema per il tuo sito web o come battere il SEO locale.

Capire Cosa sono i dati strutturati E quanto sia importante, bisogna guardare al rapporto tra sviluppatori e Google. Ad esempio, gli sviluppatori hanno un obiettivo chiaro, vogliono che appaia in prima posizione nei risultati di ricerca. Anche la tua domanda generale ha senso: “Cosa dovremmo fare per raggiungere questo obiettivo?”

In effetti, Google ha sentito questa domanda insistente e ha deciso di rispondere, anche se ovviamente lo ha fatto a modo suo. Il colosso della tecnologia afferma che per inserire le pagine web in ogni ricerca è necessaria solo una cosa: Scopri cosa ha da offrire ogni URL.

Può sembrarci ovvio, ma in realtà il robot di ricerca si affida a determinate funzioni e algoritmi attraverso i quali analizza ogni sito che attraversa in un certo modo. In questa analisi, ciò che è più utile conoscere sono i dati strutturati.

Accedere Dati strutturati Questo è vertiginoso per alcuni sviluppatori perché rappresenta l’inserimento di codice; Tuttavia, devi capire che questa è la lingua utilizzata dal bot di Google, quindi sarà molto utile. Inoltre, è più facile di quanto sembri!

Ci rivolgiamo all’A Una guida pratica su come implementare con successo i dati strutturati Sul tuo sito web, a seconda della tipologia.

Cosa sono i dati strutturati

Prima di iniziare a spiegarti come sfruttare i dati strutturati, è importante capire di cosa si tratta.

Dati strutturati Sono codici basati su HTML Che segue una formula che il bot di Google può interpretare.

Queste informazioni tramite codice forniscono dati a Google su ciascuno degli elementi rilevanti della pagina web, che può quindi utilizzare per posizionarsi meglio nei risultati di ricerca e che sfrutta anche per estrarre informazioni supplementari per quel risultato.

Markup dello schema sul tuo sito web

Il modo più semplice e veloce per accedere ai dati strutturati è tramite Codifica dello schemaChe possiamo tradurre con “segnare il grafico”.

È vero che questo termine può sembrare piuttosto complicato e complicato, ma in realtà è una cosa molto semplice, e a poco a poco saprai come implementarlo sul tuo sito web quasi per inerzia.

Riguarda Una struttura del codice che viene aggiunto al sitoche determina le informazioni di cui i motori di ricerca hanno bisogno.

dentro Codifica dello schema Potere Aggiungi tutte le informazioni che consideriamo rilevantiDalla valutazione del prodotto al prezzo, alle recensioni, agli eventi, ecc.

In modo un po’ più avanzato è possibile indicare la presenza di un motore di ricerca su quella pagina o delle FAQ. Quando Google restituisce risultati da quel sito Web, verranno visualizzate anche queste informazioni, aumentando la tua visibilità rispetto alla concorrenza e quindi la tua probabilità di ottenere clic.

È possibile inserire manualmente questo tag di schema, direttamente nel codice URL che desideriamo ottimizzare.

Tuttavia, il modo più semplice per farlo, soprattutto se hai appena iniziato con questo compito, è attraverso… Assistente per il markup dei dati strutturati fornito da Google Gratuito.

È uno strumento molto semplice che ci permette, in soli 5 passaggi, di creare il nostro file Codifica dello schema Per qualsiasi pagina web. I passaggi da seguire sono:

Scegli il tipo di elenco che desideri aggiungere. Inserisci l’URL che desideri ottimizzare. Nel pannello di destra, aggiungi i dati di markup dello schema come desiderato

Visualizza. Seleziona “Crea HTML”. Lo strumento ti presenterà il codice di markup dello schema, che dovresti incollare al suo interno

Il tuo URL

Conquista la SEO locale

Lui Codifica dello schema Può essere personalizzato per qualsiasi tipo di pagina, verticale aziendale o anche strategia di marketing online.

In questo senso ti starai sicuramente chiedendo come trarne beneficio. Anche nella SEO localeÈ un campo essenziale per gran parte delle aziende e delle piccole imprese.

Google, attraverso la sua piattaforma informativa per sviluppatori, ci fornisce informazioni dettagliate sui dati strutturati di un’azienda locale.

In questo URL ci offre diversi Esempi di dati strutturati Di cosa potremmo aver bisogno per la SEO locale:

File multimediale.

Risultato con carosello di immagini.

tempi di lavoro.

Posizioni multiple.

Titolo.

Commenti.

Menu o elenco dei servizi.

i prezzi.

Modi di comunicazione.

Ovviamente, le possibilità sono infinite. Se vuoi semplificare la gestione di questo Codifica dello schemaGoogle consiglia direttamente di sfruttare i plugin integrati nel tuo CMS o di creare dati strutturati utilizzando JavaScript, se lo ritieni conveniente.

Dati strutturati per l’e-commerce

L’e-commerce o e-commerce è stato uno dei settori che ha investito di più nei dati strutturati, per due ragioni logiche:

La crescente concorrenza ci costringe a ottenere il miglior miglioramento possibile.

I dati strutturati aumentano la probabilità di una vendita, è così semplice.

Secondo Google, le linee guida più consigliate per Integra dati e-commerce strutturati In effetti sono i seguenti: