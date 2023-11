Come sconfiggere Scream in Marvel’s Spider-Man 2 – Marvel’s Spider-Man 2

Continuiamo in Marvel’s Spider-Man 2 fino a raggiungere il capitolo “Non sei così” in cui incontriamo un nuovo nemico: Grido. Questo simbionte sarà un forte concorrente, quindi te ne parleremo nella prossima guida Come sconfiggerlo.

Come sconfiggere Scream in Spider-Man 2

Ha delle urla 4 fasi Diverso. Ogni volta che ne superiamo uno, se moriamo ricominceremo dall’ultimo dove ci siamo fermati.

Diverso. Ogni volta che ne superiamo uno, se moriamo ricominceremo dall’ultimo dove ci siamo fermati. È un nemico con Un grande gruppo A causa dei suoi attacchi a distanza e degli attacchi che effettua con i suoi capelli.

A causa dei suoi attacchi a distanza e degli attacchi che effettua con i suoi capelli. Devi stare attento con Attacchi pesanti (quelli nel cerchio blu)

(quelli nel cerchio blu) È consigliabile abituarsi il più possibile al dribbling.

Puoi Usa l’ambiente Per generare e spaventare il rumore.

Di seguito troverai video Con una delle sue tappe. Sebbene non sia un tentativo perfetto, ti aiuterà a farti un’idea di come sconfiggerlo. L’uso delle tecnologie è necessario se vogliamo porre fine alla questione. Dobbiamo cercare di stargli vicino, anche se continua ad essere separato da noi. Possiamo anche attaccarlo dai tetti. Non aspettare che scenda.

Una volta completate tutte le fasi, avremo superato il compito e potremo continuare a “sistemare le cose”.

Nei giochi 3D | Tutti i costumi di Marvel’s Spider-Man 2, come ottenerli, le loro skin e le ricompense

Nei giochi 3D | Guida completa a Marvel’s Spider-Man 2: trofei, passo dopo passo, trucchi e segreti