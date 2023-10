Condé Nast Traveller definisce Chicago “la migliore grande città d’America” – Telemundo Chicago

Chicago è stata già nominata “la migliore grande città d’America”. Il settimo anno consecutivo Dai lettori della rivista Condé Nast Traveller, hanno annunciato i funzionari martedì.

Secondo un comunicato stampa dell’agenzia turistica di Chicago, Choose Chicago, il premio “parla del fascino duraturo di Chicago per tutti i tipi di viaggiatori provenienti da tutto il mondo”.

“Il riconoscimento odierno della nostra grande città come la migliore grande città d’America da parte di Condé Nast Traveller, per il settimo anno consecutivo, è la prova che Chicago rimane una destinazione potente per visitatori provenienti da tutto il mondo”, ha affermato il sindaco Brandon Johnson. un permesso.

“Questo è un privilegio di cui dovremmo essere orgogliosi e continueremo ad accogliere viaggiatori da tutto il mondo per sperimentare tutto ciò che la nostra città e lo spirito di Chicago hanno da offrire”, ha continuato la dichiarazione di Johnson.

Il comunicato dice anche che l’estate di Chicago ha visto i più grandi record “di sempre” per i ricavi degli hotel, una statistica che Select Chicago ha pubblicato all’inizio di quest’anno dopo i tre spettacoli tutto esaurito di Taylor Swift al Soldier Field.

“Per il settimo anno consecutivo, non potrei essere più orgoglioso del fatto che Chicago sia stata nominata la prima grande città della nazione”, ha dichiarato il governatore JB Pritzker nella dichiarazione. “Dalle nostre impareggiabili infrastrutture e le splendide sponde del lago alla nostra diversificata scena gastronomica, ai musei di livello mondiale e, naturalmente, alle persone più amichevoli che tu abbia mai incontrato, Chicago ha tutto e il mondo se ne sta accorgendo.”

Secondo i funzionari, il premio fa parte dei premi La scelta dei lettori di Condé Nast Traveller per il 2023, e si basava su sondaggi di oltre 520.000 lettori di Condé Nast. Chicago è stata nominata per la prima volta in cima alla lista nel 2017.

“Non è sorprendente Chicago Di nuovo in cima a questa lista”, si legge La proposta vincente di Chicago. “Una destinazione di livello mondiale nota per la sua splendida architettura, i musei di livello mondiale, i fantastici chef e l’enorme scena della birra, ci vorranno diverse visite ripetute per completare la tua lista dei desideri. La maggior parte delle persone inizia dal centro, dal fresco, miglio della Gold Coast -lungo quartiere di lusso fino al centro storico alla moda, ma ci sono 77 quartieri da esplorare, dove lo troverai Ristoranti avanguardia, Barre Rilassati, non importa dove tu vada, troverai alcune delle persone più gentili che incontrerai. Lo troverai ovunque.”

Anche San Diego è apparsa nella lista al secondo posto, Milwaukee al terzo, New Orleans al quarto, San Francisco al quinto e Boston al sesto.

New York City è arrivata al settimo posto.

Chicago appare anche nell’elenco dei “migliori hotel del mondo” del rapporto, che comprende London House Chicago e Peninsula Chicago.

Potete trovare L’elenco completo di Condé Nast Traveller è qui.