Così suona la migliore musica natalizia: da Rosanna a Michael Bublé, passando per Mariah Carey – Musica

Siamo entrati in dicembre, e tra pochi giorni arriveremo Natale. A quel tempo, oltre a mangiare e fare shopping molto, ha una sua colonna sonora. Perché l'industria della musica pop è piena di canzoni che sopravvivono alla prova del tempo, qualunque cosa accada.

Tra questi, oltre ad una vasta gamma di artisti che fanno parte del gruppo musicale più diversificato del mondo 100 serie, mette in risalto Mariah Carey e la canzone “All I Want for Christmas is You”. Sicuramente ne avrete sentito parlare, perché ha pubblicato un gran numero di dischi negli ultimi 25 anni, che è un gran numero, ma per ogni evenienza lo lasciamo qui con altri dischi anch'essi considerati essenziali. Scoprili e vivi il mese di dicembre come merita!

1. Brenda Lee – Rockin' Around the Christmas Tree (1958)

Questa canzone dal ritmo orecchiabile è stata scritta da lei stessa. Brenda Lee quando aveva solo 13 anni, anche se non lo registrò fino all'età di 20 anni. La canzone, anche se non ebbe un grande impatto quando la registrò all'inizio degli anni '60, ora ha avuto una grande influenza grazie al potere dei social media. reti.

Nella misura in cui È riuscita a spodestare Mariah Carey, e questo argomento era abbastanza appropriato come tema di anni fa che era una dura competizione a Natale. In effetti, Brenda ha condiviso quelle congratulazioni con fiori e un messaggio. La sua canzone “Rockin'around the Christmas Tree” ha raggiunto il numero uno della Billboard Hot 100 per la seconda settimana.

2. Colpisci! – Lo scorso Natale (1986)

'L'ultimo NataleÈ un altro tema tipico di queste feste che non riesci a toglierti dalla testa. Classico di Giorgio Michele Il che è sorprendente quando si vedono i suoi testi, perché contiene un po' un canto natalizio, perché parla di una storia d'amore fallita. L'unica cosa che aggiunge un tocco festoso sono le campanelle che suonano alla base della canzone.

Ha scritto la canzone una domenica del 1984 mentre era in visita ai suoi genitori Andrew Ridgley, l'altro componente degli Wham!. Quest’ultimo ha raccontato al Daily Mirror nel 2017: “Siamo andati nella sua vecchia stanza, la stanza dove da bambini passavamo ore a registrare brani di programmi radiofonici e jingle, dove teneva una tastiera e qualcosa su cui registrava le scintille della sua ispirazione, ” e lui ha detto: “Mi ha suonato l'intro e la melodia seducente e triste del coro dell'Eid”. Ultima nascita.

Ma ha aggiunto il tocco chiave: utilizzando parte della melodia della canzone degli anni '70:“Non posso sorridere senza di te” di Barry Manilow. Naturalmente ci furono polemiche, poiché furono accusati di plagio, anche se la causa fu successivamente archiviata.

3. Mariah Carey – Tutto quello che voglio per Natale sei tu (1994)

Il vero classico nato nel 1994 che risuona ogni volta che arrivano queste date è senza dubbio “All I Want for Christmas Is You”. In effetti possiamo dire che questo è l'invito ufficiale ad entrare nello spirito natalizio.

Anche se è vero che è autrice di un canto natalizio, la verità è che l'ha composto allo stesso modo del compositore Walter Afanasieff, che lo ha composto allo stesso modo del cantante. Un argomento che è stato forgiato, per quanto strano possa sembrare 15 minuti Come ha rivelato l'artista nel suo documentario.

Ma questa non è l'unica cosa sorprendente della canzone, dato che non è stata scritta dal cantante a metà dicembre. No, un canto di Natale È stato composto in piena estate Nel 1994, secondo la leggenda, Carey decorò il suo appartamento di New York con decorazioni natalizie ispirate al tema, perché il tempo non era adatto per parlare di Babbo Natale.

4. Rosanna – A Natale (1998)

Se c'è un canto natalizio che viene sempre suonato in Spagna in questo periodo dell'anno, è En Navidad. Rosanna. Questa canzone include alcune frasi dei tradizionali canti natalizi, è coverizzata ed è stata pubblicata nel 1998 nel secondo album delle Canarie “Luna Nueva”. Una canzone che è senza dubbio al livello di quella di Mariah Carey, ma in stile spagnolo.

5. Michael Buble; Le sorelle Bobbini – Jingle Bell (2011)

Michael Bublé è uno dei cantanti che si è unito alla febbre natalizia, creando la sua versione della famosa canzone “Jingle Bells”, con una band di amici chiamata The Puppini Sisters.

In questo modo, il cantante ha ottenuto quasi un milione di visualizzazioni del video ufficiale della canzone, che fa parte di una raccolta di canzoni natalizie intitolata “Canzoni di Natale di Michael Bublé'.

6. Robbie Williams; Jamie Cullum – Buon Natale a tutti (2019)

Sono passati due anni da allora Robbie Williams Ricomparve a Natale e decise di rallegrare le feste con un disco completamente diverso. L'album “Christmas Gift” è una sorpresa per le nostre orecchie sotto forma di CD incluso 39 inni Sono apparse importanti collaborazioni, come quella di Bryan Adams o del pianista e cantante Jamie Cullum.

Con quest'ultimo in particolare ha eseguito “Merry

7. “Buon Compleanno”, Elton John, Ed Sheeran (2021)

Nell'album che porta lo stesso nome della canzone di cui parliamo, Elton John Ha chiamato il suo grande amico Ed Sheeran Un duetto elegante con il tocco natalizio essenziale di una canzone con quel titolo. Il pianoforte di Elton suona all'inizio prima di lasciare il posto ad alcuni ritmi in un video in cui la neve e quelle immagini evocative sono un perfetto filo conduttore mentre vediamo i cantanti su uno schermo televisivo.