Cuba ottiene una medaglia alla Conferenza del Turismo in Spagna

Il ministro del Turismo cubano, Juan Carlos Garcia, ha ricevuto il riconoscimento dopo aver parlato in una delle sale espositive dell’Ifema-Madrid sulle prospettive dell’isola caraibica in questo settore.

Durante la Conferenza iberoamericana dei ministri del turismo e degli affari (Cimet), Garcia è stato uno dei relatori insieme ai suoi omologhi messicani, Miguel Toroco. Guatemala, Cordone Minore; Nicole Marder Honduras. portoricano, Carlos Mercado; Brasile, Gilson Machado, Uruguay, Tabare Vieira e altri.

Il ministro cubano aveva già tenuto un incontro con i rappresentanti del mondo degli affari in Spagna, ai quali ha fatto riferimento ad alcuni degli obiettivi dell’isola caraibica entro il 2030, come aumentare la capacità alberghiera a 95mila camere e superare i sei milioni di visitatori.

Il Forum Cimet è stato presieduto dal Ministro di Stato per il Turismo della Spagna, Fernando Valdes. Direttore Generale EFEMA, Eduardo López Puertas; Responsabile Vendite America Latina per Iberia Group, Victor Moneo; e Direttore della Fiera Internazionale del Turismo (FITUR) Maria Valcars.

Una delle principali questioni discusse martedì al Cimet ha indicato le chiavi del turismo post-pandemia nell’America iberica.

Parallelamente, il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abenader, che sarà nelle attività di base del suo paese a Vitor, che inizierà domani, ha partecipato a una colazione con figure imprenditoriali spagnole, in particolare compagnie aeree e catene alberghiere.

Vitor inizia mercoledì a Ifema e durerà fino a domenica, con la partecipazione di 107 paesi e circa settemila delegati, con Repubblica Dominicana, Cuba, Messico, Perù, Giamaica, Barbados, Ecuador, Argentina, Cile, Colombia, Venezuela e Panama . Costa Rica e Guatemala sono tra l’America Latina.

I colori della bandiera dominicana, già illuminata ieri sera al Wanda Metropolitano, rimarranno in prima linea a Madrid per la fiera del settore senza camini.

Un murale chiamato Repubblica Dominicana, Dedicated to You, degli artisti caraibici Wanda Kotorial e Gerson Rodriguez, è stato installato nella stazione della metropolitana di Santo Domingo di questa capitale per rimanere in mostra per due anni.

Inoltre, giovedì e venerdì di questa settimana, anche la fontana di Plaza de Cibeles brillerà con i colori nazionali della bandiera dominicana, a conferma del grande impegno egemonico della nazione caraibica.

gas / piede