Date, orari e dove vedere la gara di Suzuka in TV

TDopo una settimana di interruzione La Formula 1 è tornata. Finora sono stati contesi tre premi importanti Vecchio continente(Bahrein, Arabia Saudita e Australia) E chi gioca adesso è anche ancora fuori dall'Europa. Nell'evento in Giappone (che si terrà dal 5 al 7 aprile), si giocherà nuovamente. svegliarsi presto C'è molto da guardare durante le sessioni di allenamento e Qualità E la gara di domenica.

Ci aspetta un evento carico di emozione. Innanzitutto la grande incognita è vedere come recupererà Max Verstappen Dalla battuta d'arresto di Albert Park. Sulla pista australiana ha visto scattare un'enorme striscia positiva (19 vittorie su 20 possibili). La logica vuole che non avrai problemi. Inoltre, inizia come un chiaro favorito per un test privato fionda. Per il produttore di propulsori associato alla Red Bull è essenziale farlo bene internamente. Una ragione in più per cui il team delle bevande energetiche si preoccupa di più di mettersi in mostra Suzuki.

La Ferrari arriva “in fiamme” a Suzuka

Il tre volte campione del mondo arriva da leader del Gran Premio del Giappone, nonostante lo zero in Australia. Il numero “1” ha 51 punti. Stai attento con il duo Ferrariche lo ha reso conveniente. Charles Leclerc Ha 47 anni e Carlos Sainz 40. Cade tra entrambi Il ceco Perez Con 46. Il rigore per il madrileno è la gara persa a causa di una sfortunata appendicite. Altrimenti equivarrebbe al primo posto nella classifica generale piloti.

La Scuderia è in buona forma e sarà la più forte concorrente della Red Bull a Suzuka. Ma non dobbiamo perdere di vista ciò che possono fare Mercedes, McLaren e Aston Martin. Scatola Fernando Alonso Il torneo non è iniziato nel migliore dei modi, ma in Giappone hanno buone possibilità di riscattarsi. A proposito, 14 vuole liberarsi del cattivo gusto di… Punizione severa Ha faticato all'Albert Park (ha ricevuto una penalità di 20 secondi, passando dal sesto all'ottavo).

Inoltre, va notato che Ayumu Iwasa Sostituirà Daniele Ricardo Nelle prove libere 1. Fai attenzione alla persona a Perth. Ha iniziato molto male questa stagione e questo potrebbe essere un avvertimento da parte della sua squadra Visa CashAPP RB. Sappiamo già come spendono i soldi nella struttura legata alla Red Bull.

Tra gli attuali network, la persona che ha vinto di più in Giappone è Lewis Hamilton (Quattro vittorie sono state ottenute nel 2014, 2015, 2017 e 2018). E non dimentichiamo che ha vinto una volta al Fuji (2007). Verstappen È stata imposta sul territorio giapponese in diverse occasioni (2022 e 2023). Piace Alonso (2006 e 2008). L'altra persona che ha vinto qui è… Valtteri Bottas (2019).

Dove puoi guardare il GP del Giappone di F1 in TV e online?

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 2024 può essere visto in TV DAZN F1. Hai anche la possibilità di seguire l'evento del Circuito di Suzuka Movistar+Tramite canale DAZN F1 (69 su disco). E ovviamente tutto ciò che accadrà nel quarto evento del 2024 potrà essere seguito in diretta Marca.com e Radio Marca.

Orari del GP F1 2024 del Giappone:

Venerdì 5 aprile:

Prove libere 1 (FP1): 4:30-5:30

Allenamento libero 2 (FP2): 8:00 – 9:00

Sabato 6 aprile:

Allenamento Freestyle 3 (FP3): 16:30-17:30

Classificazione: 8:00 – 9:00

Domenica 7 aprile:

Gara: 7:00 ore (53 giri)