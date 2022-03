Dom Shi, regista di “Red”, è stato ispirato dalla pubertà nel film

Mi è piaciuta la stragrande maggioranza delle critiche professionali ReteE il Venticinquesimo lungometraggio Dalla Pixar, diretto da Dom Shi (2022), regista cino-canadese premio Oscar per il suo cortometraggio. pacchetto (2018). per gli altri Non ci sembra un grosso problemama da allora è il meno distinto nello studio automobili 2 (2011). Ma in ogni storia ci sono sempre punti di vista.

“L’ispirazione per questo film viene dalla mia vita, in cui sono cresciuta proprio come May, da tredicenne, goffa, sicura di sé, ossessiva e che stava attraversando grandi cambiamenti”, ci dice. Sempre qualcosa In un’intervista con lei e il produttore Lindsey Collins. Non invano, sa bene cosa sono l’infanzia e l’adolescenza a Toronto come Melin Lee, la protagonista Rete.

“Mi sono svegliato e il mio corpo era cambiato, avevo i capelli dappertutto, i miei sentimenti si erano esacerbati e sono passata dall’essere una brava bambina per mia madre a combatterla ogni giorno”, continua il regista; “E volevo solo vedere cosa stava succedendo in quel momento e trasformarlo in un film divertente e divertente”. Non ci sono dubbi al riguardo L’intimo è la fonte della creatività alla Pixar.

Oscar ‘Bao’ non ha influenzato lo sviluppo di ‘Red’

Pixar | Disney Plus

Quando chiediamo se Oscar di pacchettoche è stata acquisita da Dom Shi durante lo sviluppo di ReteIn qualche modo lo ha colpito, lei scherzi Guardando il produttore: “Volevo mostrare a Lindsay gli Oscar [Collins] E lei dice: “Guarda, Ciò significa che dovresti darmi più soldiquindi lo sai già.” Quanto sopra risponde: “Se lavori alla Pixar, non dovresti occuparti di questo genere di cose”.

“Quando ottieni il via libera per un film, ottieni la stessa somma di denaro indipendentemente dal fatto che tu sia Pete Docter, che ha girato quattro film, o Domee Shi”, continua. “Possono dirti che è quanto tempo danno a te ea tutte queste persone per fare il film Non fanno distinzione tra un vincitore di un Oscar e qualcuno che non l’ha fatto.“.

La lotta del protagonista, la lotta di tanti bambini immigrati asiatici

Pixar | Disney Plus

Sul fatto di conoscere ciascuna delle culture in cui si avventura ReteIl regista spiega: “Sento che Mei per essere quel tipo di ragazza cinese rende questa storia davvero unica e nuova, e qualcosa che volevo davvero esplorare era Una lotta molto specifica Ciò con cui devono confrontarsi molti bambini immigrati asiatici: come onorare se stessi, i propri genitori e le proprie famiglie”.

Continua: “E non c’è una risposta facile, e penso che per me e per molti altri bambini che amano sinceramente i nostri genitori, vogliamo davvero essere gentili con loro e apprezzare i sacrifici che hanno fatto. Ma siamo anche cresciuti in un ambiente completamente diverso ambiente come te, in Occidente ascoltiamo musica diversa.” , e abbiamo a che fare con diversi tipi di bambini, diventiamo persone diverse, e questo Può incoraggiare a stare lontano dalle famiglie“.

“C’è qualcosa di triste in questo, ma vuoi mantenerlo senza esagerare allo stesso tempo”, ammette Dom Shi, che sa esattamente di cosa sta parlando dalla biografia a cui ha fatto riferimento in precedenza. “Penso che sia la lotta di Mi: ‘Come faccio a rispettare entrambe le aree; Non so se posso farlo.” Penso che sia tutto Storia emozionante e interessante da esplorare“.

Donne, al potere con il “rosso”

Pixar | Disney Plus

ha lavorato con Molte donne in posizioni decisione creativa durante i dettagli Rete È stato “davvero fantastico ed eccitante” per Lynsey Collins. Lo scorso novembre “hanno avuto l’opportunità di mostrarlo a tutti alla Pixar, come duemila persone e un ospite e altri; ed è stata la prima volta che il 90 per cento di loro ha visto qualcosa sul grande schermo perché lo stavano facendo tutti a casa il tempo.”

“Siamo saliti sul palco e di solito siamo i benvenuti e apprezziamo davvero la tua presenza”, dice il produttore. “Ed eccoci qui; ci siamo guardati intorno e Eravamo tutte donne sul palco per la prima volta. Abbiamo sentito che il pubblico, i nostri amici e colleghi hanno applaudito perché eravamo tutte donne per la prima volta. Erano tutti molto orgogliosi anche se non ci lavoravano il filmQuesto è quello che è successo.”

Stile cartone animato eclettico

Pixar | Disney Plus

“È stata dura perché volevamo creare un look davvero unico per il film, Un misto di animazione dall’est e dall’ovest. Perché la stessa Mi è una combinazione dei due”, spiega Dom Shi. “Le mie più grandi influenze sono Disney e Warner Brothers, ma anche i film d’animazione giapponesi e i film di Hayao Miyazaki. E volevamo sposare i due nel film”.

“Quindi tutti i dipartimenti si sono uniti: arte, animazione, design dei personaggi, macchina da presa… avevamo bisogno di stile il filmEd esploralo in tutti gli aspetti della performance, non solo in alcuni o realisticamente “prevalenti”. Il film doveva essere progettato come se l’anime conoscesse la Pixar. Tutti erano entusiasti”.

Lindsey Collins aggiunge queste parole alla domanda: “Abbiamo fatto disegnare i nostri artisti in studio per il team degli effetti e loro hanno potuto metterlo in pratica e in CGI. È difficile e difficile Perché sembrava che sarebbe stato troppo facile, e non lo era. Perché quando chi collabora a un’opera d’arte decide di presentare qualcosa di unico, il suo lavoro deve costargli in modo che sembri non averlo visto davvero.