Domingo German sta attraversando uno dei peggiori momenti della sua carriera con gli Yankees

Il lanciatore dominicano è stato penalizzato in inning consecutivi e questo, unito a una brutta stagione, complica le sue prospettive nel suo ultimo anno di arbitraggio.

domenica tedesca è quello di vivere, in parole povere, una delle peggiori stagioni della sua carriera in Nord America grandi campionatidopo l’anno ha mostrato la massima costanza come lanciatore con il New York Yankees.

I domenicani stanno senza dubbio attraversando un momento difficile. Infatti, nei suoi ultimi due inning, ha concesso un totale di diciassette (quindici dei quali netti), e tra di loro ha accumulato solo 5,1 punti. in generale quando lo era Yankees Avevano bisogno di una buona corsa poiché la rotazione è iniziata più che mai, dopo aver iniziato l’anno senza di essa Carlo RodoneE Frankie Montas Anche Luigi Severino (che si è unito più tardi), Tedesco Ha un’ERA di 5.10 in 72.1 inning lanciati, insieme a 1.175 strikeout e walk per inning per inning (WHIP) e 5.30 Independent Pitching (FIP).

Dopo la sua ultima apparizione in vs Marinai di SeattleE Tedesco Ha notato che non è troppo preoccupato per la situazione nei suoi ultimi due round, ma sa che deve lavorare sodo per uscire dal brutto momento.

Germain ha subito il peggior rigore della sua carriera nelle ultime due partite. Foto AP/Noah K. Murray

“Sono cose che succedono, quando uno viene da più buone partenze, giocano anche in squadre professionistiche e insegnano anche a confrontarsi. Pensi, è meccanico? È il punto di lancio? Stanno affrontando? (impasto)? (…]Bisogna imparare da queste situazioni, trovare un altro modo per attaccare, voltare pagina e prepararsi per la prossima partita e continuare a lavorare sodo.ha detto il lanciatore attraverso un interprete dopo la sua ultima uscita.

Il problema è indipendentemente dalla giusta mentalità che hai Tedesco Prima della situazione, è che non è un momento o una situazione specifica. La carriera del dominicano è stata piena di alti e bassi ei suoi numeri lo dimostrano. Per ora, il motivo principale per cui rimane parte della rotazione della squadra iniziale è pura necessità, non buoni risultati.

Tedesco Ha promesso di cambiare la situazione e, secondo lui, non ha intenzione di rimanere a lungo nella stessa posizione.

“Mi sento bene mentalmente e fisicamente non devo lamentarmi posso fallire ancora e ancora non una terza volta è magico non si può restare in quei brutti momentidomenicano ha aggiunto.

