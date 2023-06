La Mercedes rivela quando ha intenzione di battere di nuovo la Red Bull

Nelle ultime due gare, la Mercedes è riuscita ad accumulare podi in entrambe le gare, dimostrando il proprio passo avanti con l’impressionante cambio di vettura ottenuto a Monaco. Ora, la domanda è se segneranno o meno una vittoria, che è qualcosa che rompono quando potrebbero essere in grado di farlo.

La Mercedes lotterà per le vittorie alla fine della stagione

E cioè, le modifiche apportate dalla Mercedes a Monaco, cambiando la filosofia della vettura per essere più simile a quanto visto in altri team, hanno dato i loro frutti. In Spagna, entrambe le Frecce d’argento sono salite sul podio, mentre Lewis Hamilton è arrivato terzo al Gran Premio del Canada.

Dopo la gara di Montmelo, in molti hanno parlato della possibilità che gli uomini di Brackley possano competere con la Red Bull per il titolo. E anche se sembra un po’ inverosimile, dato che il ritmo della Red Bull è ancora più alto, la verità è che sono più vicini, e ogni errore che commetteranno sarà lì per trarne vantaggio.

Ora, il chief technology officer della Mercedes Mike Elliott ha parlato di quando saranno in grado di lottare per le vittorie per i propri meriti, non una gara Red Bull fallita. Quello che l’ingegnere crede è che questo momento arriverà alla fine della stagione con le ultime gare.

“Penso che ci rendiamo sempre conto che non abbiamo prodotto l’auto che vogliamo produrre”.Elliot ha parlato quando gli è stato chiesto del grande cambiamento di concetto che hanno introdotto di recente.

“Non abbiamo costruito l’auto che vuoi che costruiamo e, infatti, è molto bello competere ora almeno per il podio, per poter mostrare di cosa siamo capaci e, si spera, Ti fanno divertire a guardare le nostre gare“Ha completato.

“E Speriamo di poterlo trasformare in ulteriori miglioramenti e maggiori prestazioni nelle prossime gare e iniziare a lottare per alcune vittorie alla fine della stagione.“ha concluso uno della Mercedes.

La scorsa stagione, la Mercedes è migliorata notevolmente a fine anno, riuscendo a vincere il Gran Premio del Brasile, inclusa una doppietta, e per merito proprio, perché sebbene entrambi i team Red Bull abbiano avuto problemi, hanno mostrato una maggiore velocità da entrambi. Tuttavia, Lewis Hamilton ha chiuso lo scorso anno senza vittorie, cosa che non gli è mai capitata in tutto il suo tempo in Formula 1, quindi cercherà di evitare che accada di nuovo quest’anno.