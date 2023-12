Dominica firma un accordo con Ormat per la realizzazione di una centrale geotermica da 10 MW | Pensa all’energia geotermica

Progetto geotermico Dominica, Caraibi (Fonte: Nixon George, Quick Link Productions tramite Dominica GDC).

Dominica firma un accordo con Ormat per finanziare, costruire, gestire e mantenere una centrale geotermica da 10 MW a Lodat.

Lui Governo della Dominica E Servizi elettrici della Dominica (DOMLEC) Siglato un accordo con Ormat Technologies Inc. (Ormat) dove Ormat finanzierà la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di una centrale geotermica da 10 MW a Lodat.

Ormat gestirà e manterrà la centrale elettrica per un periodo di 25 anni, dopodiché la proprietà della centrale e degli altri beni acquisiti durante la durata dell’accordo saranno trasferiti al governo della Dominica. Si prevede che la centrale diventerà operativa nel 2025 con piani di aumento della sua capacità.

Ormat gestisce anche la centrale geotermica di Bouillante 14,75 MW nella vicina Guadalupe dopo la sua acquisizione nel 2016.

L’accordo è stato firmato a margine della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, tra Sua Eccellenza Vince Henderson, Ministro degli Affari Esteri, degli Affari Internazionali, del Commercio e dell’Energia per conto del Governo della Dominica, e Ambasciatrice Francine Barron, Direttore del Consiglio di Amministrazione di Dominica. I direttori di DOMLEC, in rappresentanza della società elettrica e Paul Thomsen, vicepresidente dello sviluppo aziendale, in rappresentanza di Ormat Technologies Inc. E la sua società controllata.

Il governo della Dominica ha già perforato e testato pozzi di produzione e reiniezione per il progetto geotermico di Loudat. Il governo manterrà la proprietà di questi beni. Il primo ministro Roosevelt Skerrit ha affermato che il governo ha stanziato quasi la metà dei 150 milioni di ECD (circa 55 milioni di dollari) spesi finora per il progetto.

Il Ministro delle Finanze della Dominica, Dr. Irving McIntyre, ha descritto il progetto geotermico come uno “sforzo di trasformazione” per il governo della Dominica e un passo importante nel raggiungimento degli obiettivi di resilienza del Paese. Progetto geotermico della Roseau Valley, sviluppato da me Società di sviluppo geotermico della DominicaMira a fornire una capacità di 10 megawatt di generazione di energia geotermica. Abbiamo riferito ampiamente su questo progetto da quando i piani iniziali furono annunciati nel 2009 E il Risultati iniziali della perforazione nel 2012.

Fonte di riferimento Notizie dalla Dominica in linea Attraverso la nostra piattaforma globale ThinkGeo Energia.