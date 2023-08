È possibile? In Italia, l’Inter promette che Simone Inzaghi “sogna” di attaccare al fianco di Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez continua ad essere uno dei più grandi nomi disponibili nel mercato dei trasferimenti e in Italia furono di nuovo stanziati nell’orbita di Tocopillano Inter di MilanoLì promettono di “sognare” il Togopilano che torna a formare un temibile quartetto d’attacco.

Secondo il giornale Corriere della Sera, Simone InzaghiAllenatore dei Longobardi, Gestisce un piano offensivo che considera “Maravilla”.Un giocatore che non ha potuto rinnovare nel 2022 ed è finito a giocare per l’Olympique de Marseille per una stagione.

IL Nerazzurri nei loro locali Ladoro Martinez, Marcus Duram e Joaquin Correa. È a causa della possibilità che “dusu” se ne vada La visita di Alexis inizia a portareAnche se i media suggeriscono che l’idea è contare sì o sì con il Cile.

Oltre ad Alexis, l’Inter vuole aggiungere anche un centrocampista, che possa inserirsi tra gli spagnoli. Alvaro Moratairaniano Mehdi Taremi e il portoghese beto.

Di fronte a tutte queste opzioni, il mezzo ha promesso “Inzaghi sogna un quartetto composto da Lautaro, Durham, Taremi (o Morata) e Alexis Sanchez.“Il ritorno di Alexis ad Abiano Gentile è possibile o probabile?