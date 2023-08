Un video di un uomo che distrugge un’auto della polizia su un’autostrada italiana sta incendiando le reti

Italia







Le autorità hanno cercato di controllare la situazione























Una persona è stata prenotata questo martedì Si è schiantato contro un’auto della polizia nel mezzo di un Autostrada italiana. Nel video che stai guardando Come un uomo inizia a prendere a calci un veicolo della polizia, arrivando persino a strappare le luci sulla sua sommità. Mentre l’aggressore scatenava la sua furia, Gli agenti lo hanno fermato e hanno cercato di controllare la situazione Quindi non è ancora arrivato, ma alla fine l’oggetto è finito sulla parte anteriore del veicolo. Non è noto se l’aggressore sia stato infine arrestato dalle autorità italiane.

La polizia italiana ha implementato nuove misure sulle strade

è chiamato Scenario DSRC RTM Ed è un Un innovativo sistema di raccolta dati fornito agli agenti. polizia italiana I primi sono Nell’usare questo sistema I mezzi pesanti sono dotati di una telecamera che consente il telerilevamento Registrato dopo il 15 giugno 2019. Oltre a misurare la velocità, questi tachigrafi sono anche discutibili Registro delle attività del conducenteChilometri percorsi, Stati percorsi e Stato veicolo ogni tre ore circa di guida.

Gli ufficiali che si occupano di questo strumento sono spesso ‘Preselettori‘, Ricevi i dati trasmessi dall’antenna posizionata nei veicoli di ultima generazione, migliorando così le pattuglie che possono fermare direttamente i veicoli per i controlli. Quando gli agenti hanno fermato il veicolo, L’analisi dei dati degli autisti viene effettuata per ricercare eventuali irregolarità durante i periodi di guida e di riposo.

Questa analisi viene effettuata attraverso un software specifico chiamato Tacopoli. Questo software non solo esegue un’analisi approfondita dei dati del tachigrafo digitale o analogico, ma anche Consente test approfonditi più controllati, i cui risultati sono più utili. I primi risultati di questa nuova misura sono usciti a giugno Della dozzina di veicoli sottoposti a questa analisi, si sono verificate 22 violazioni.

