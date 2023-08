L’Italia vende case a 1 euro: dove sono?

Questo è il 2023 Diversi comuni italiani hanno deciso di vendere case a meno di un euroDi proposito, secondo il portale Come il migliore“Sviluppo di aree che registrano un calo demografico, tipicamente piccole città e villaggi”.

Come risultato di questo sforzo Effetti negativi rispetto alla popolazione contiene Come la chiusura di scuole o centri sanitari in alcune città.

Dove si trovano?

Le case possono essere acquistate per 1€ in diverse città. Taranto a è una città del sud Italia, in Puglia, con vista sul mare. Dal municipio Stanno fornendo questo tipo di alloggio per superare la carenza di popolazione nella città vecchia.

Municipio Caldagrone, in Sicilia, approfittò anche di questo tentativo di fermare la popolazione. Inoltre, questa città è stata informata È stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002.

Quest’anno 2023 è una delle sedi che aderiscono all’iniziativa Troina, Una città medievale Sta vivendo uno spopolamento e ora vogliono incoraggiare gli stranieri a visitarla oa comprarci una casa.

Per chi è interessato Vivono vicino alla montagna, Ponnanaro Offre case a 1 euro Il suo comune si trova nella valle tra due montagne, Arana e Belau.

Una città in provincia di Agrigento Cattolica Eraglia Offre alloggi per giovani, coppie o famiglie A condizione Versare un acconto di 5.000 euro Per un comune che soffre di spopolamento.

Elenco completo delle città con case a 1€ Taranto

Bettino

Pratola belgna

Caldagrone

Strumento fotografico

Troina

Sambuca Siciliana

Cattolica Eraglia

Ponnanaro

Da Sant’Elia a Pianici

requisiti

Per comprare casa in uno di questi comuni, devi incontrarti Una serie di requisiti Dipende da dove si trova la casa, anche se alcune di queste regole sono generali Presentare un piano di riforma Pochi mesi dopo l’acquisto. Se la tua intenzione è quella di acquistare una di queste case Usalo commercialmente, è necessario avvisare il municipio competente. Inoltre, dovresti Essere responsabile per i costi sostenuti dall’acquisto Ciò include il trasferimento della casa e le spese notarili.