La notizia del caso Railo arriva dall’Italia

Alla firma Sergey tartaro E Samu Costa e uscita Idris Babà, Antonio Reillo In primo piano nelle notizie attuali RCD Maiorca Deve firmare per lui a causa dell’offerta CagliariUn gruppo che non riesce a convincerlo a pagarlo molto di più del suo stipendio attuale DMC Maiorca Si riferisce all’unità finale di un calciatore che è stato fondamentale nello sviluppo di RCD Maiorca Nelle ultime stagioni. Eppure, il caso Treno Questo non si è concluso con le notizie provenienti dall’Italia.

Passo prezioso Gianluca Di MarzioIl giornalista italiano è specializzato in calciomercatoAntonio Reillo vuole andare CagliariMa ancora RCD Maiorca Sebbene abbia annunciato che ci sono state conversazioni tra il giocatore, il suo rappresentante e il club delle Baleari per risolvere la situazione, non lo ha rivelato.

L’unica certezza è che tutti gli allarmi sono scattati pochi giorni fa Antonio Reillo A pochi giorni dal suo esordio non si è allenato con altri compagni di squadra Lega. Stadio di gioco Ha rivelato che questo non aveva nulla a che fare con l’uscita del difensore centrale poiché le condizioni del giocatore gli assicuravano che aveva fastidio a un dito del piede e non si sarebbe esercitato come faceva per precauzione.

Per ora è quello che è Cagliari fornito alcuni Tre milioni di euro Di Antonio Reillo. Una proposta che RCD Maiorca Non lo accetterà mai perché sente che non è abbastanza buono Antonio Reillo È uno dei calciatori più importanti della squadra di allenatori Javier Aguirre. Con tutto questo, attende i movimenti di alcune delle parti interessate.

Il motivo per cui Antonio Reillo non si è allenato oggi

Clausola di Reillo o niente

Essi 31 anni vecchio, Antonio Reillo Ha rinnovato il suo contratto con RCD Maiorca Fino ad allora 30 giugno 2026. Il difensore centrale è cresciuto con la squadra Vermilion sin dalla sua scomparsa Secondo B Essendo uno dei pochi rimasti dell’azienda, rimane un primo. La scorsa stagione, l’andaluso si è affermato come uno dei difensori centrali più coerenti e costanti. LegaEssere in una buona stagione è fondamentale RCD Maiorca. Antonio Reillo Ha giocato 31 partite Prima divisione In quanto ha segnato due gol e fornito quattro assist. Ora, Treno Sta aspettando che il suo futuro sia deciso una volta per tutte.