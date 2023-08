Taxi gratuito per ubriachi

Per grandi problemi, soluzioni fantasiose. Questo è il mantra dietro il programma del governo italiano di “taxi gratis” notturno per le persone che non possono guidare dopo aver bevuto.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti mortali dovuti alla guida in stato di ebbrezza. L’accordo, che ha il sostegno delle associazioni di categoria della movida, inizierà ad essere utilizzato in queste tipologie di locali.





Quando entrerà in vigore, il protocollo darà alle persone che escono da una discoteca o da un cocktail bar la possibilità di sottoporsi volontariamente a un test dell’etilometro. Se si riscontra che il livello di alcol di questo cittadino supera il limite legale per la guida in quel momento, verrà offerto un taxi economico per riportarlo a casa.

Il progetto, che vede la collaborazione di diverse associazioni di tassisti, entrerà in funzione in via sperimentale in diversi locali della movida italiana tra fine agosto e metà settembre.

Le aziende selezionate per questo test pilota sono state: Mascara All Music a Mantova, Muretto a Jesolo Lido (Venezia), Praja (Lexe) a Gallipoli, Baia Imperiale a Capis Mare (Pesaro), Nagi Discoteca a Pavia e La Capannina a Castiglione della Fishe .

Con questo sorprendente progetto, il governo italiano vuole presentare la sua volontà di combattere il consumo irresponsabile di alcol ei suoi effetti sulla sicurezza stradale.





