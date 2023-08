Pau Marti ha disputato il Gran Premio Bogiana in Italia

Il ciclista di Moixent Pau Marti torna alle competizioni questa domenica in Italia, dove gareggerà nel 2023 Grand Prix Sportiv di Poggiona-Trofeo Bonnin Castrugioni.Un evento sportivo è riservato Ciclisti Under 23 e uno degli eventi più importanti del calendario europeo Per corridori semi-professionisti.

Pau Marty di Israel Premier Tech si è allenato nella regione Costera per due settimane dopo aver gareggiato nel Tour Alsace in Francia pochi giorni fa.Lì è arrivato 47 ° nella classifica generale Aiuta il suo compagno di squadra australiano Sebastian Berwick a vincere questo importante tour a tappe. Moixenti è arrivato 47esimo, 9:06 minuti dietro al vincitore, suo compagno di squadra all’Israel Premier Deck nel Tour Alsace, un tour in quattro tappe tra il 27 e il 30 luglio, mentre Pau Marti ha chiuso 86esimo. Prima fase. Nella seconda tappa ha migliorato il suo risultato, uscendo dalla top 50 e chiudendo al 48° posto. Nella terza tappa è arrivato 108 °, e nella quarta e ultima tappa ha migliorato ancora il suo tempo e ha ottenuto la migliore classifica. L’evento francese., ha concluso la gara al 37° posto, che gli ha permesso di concludere il Tour tra i primi 50 piloti.

A Bogiana, Marty cercherà di aiutare la sua squadra in modo che possa lottare per le prime posizioni nella classifica Israel Premier Tech.. Il Gran Premio Sportivi di Poggiana-Trofeo Bonin Costruzioni-Gran Premio Pasta Zara è una gara ciclistica di 164 chilometri che si tiene ogni anno nel mese di agosto a Poggiana. Il prossimo giorno quest’anno è il 13. Il test fa parte dell’UCI Europe Tour, Tipo 1.2U, riservato ai sub-23.

Il programma sportivo per Pau Marti non si è fermato Dopo la gara di Poggiani, gareggerà nel Gran Premio di Capodarco in terra italiana, giunto quest’anno alla sua 51a edizione. È iniziata pochi giorni fa ad Ancona l’unica gara ciclistica amatoriale internazionale Under 23 disputata nelle Marche. La gara si svolge su una distanza di 180 km.

Soriano e Calabuig a Oiartzun

I ciclisti Ontinyent Iker Soriano e Estanislao Calabuig completano la 75a Xanisteban Saria de Oiartzun, prova di gara Euskaldun 2023. Domenica scorsa si è tenuto in onore del ciclista recentemente scomparso Perurena di Texom. Soriano di Brocar-Alé è arrivato 50esimo00:03:17 Alle spalle del vincitore, Hymer Etxeperia Ansalas, ciclista elo-cometa. Kalabuk, che proviene da Gajah Rural-Alia, ha terminato l’esame al 70° posto, 00:04:32 Vincitore. La gara di Oiartzun, una prova difficile con innumerevoli muri, a lungo separato da Iker Mintegui. Quindi, si è formato un quartetto in fuga formato da Mindegui, Daniel Cavia, Aimar Erostorpe e Michael Ancilla, che ha guidato il gruppo principale di quasi 3 minuti e che ha dato vita alla gara. Due ciclisti dell’Ontario hanno fatto una buona prova e sono finiti tra i primi cento.