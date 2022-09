Elezioni in Italia Gli italiani residenti in Spagna hanno già votato

Gli italiani residenti all’estero hanno già votato alle elezioni politiche del 25 settembre. In Italia la legge prevede che possano votare tutti gli italiani residenti in altri paesi che siano AIRE, Albo dei Residenti all’Estero o residenti temporanei all’estero. Ricevono una lettera da casa contenente tutto il materiale necessario per votare per posta. Devi votare prima della data delle elezioni. Il materiale elettorale ha iniziato ad arrivare nelle case degli italiani che vivono fuori dal loro paese d’origine durante la settimana del 7 settembre di quest’anno. Prima delle 16:00 del 22 settembre, tutte le lettere promesse devono essere già arrivate ai consolati italiani.

Gli italiani in Spagna hanno già votato prima del 22 settembre

Cittadini con cittadinanza italiana residenti all’estero o temporaneamente all’estero Votano per i candidati al collegio elettorale “stranieri”. Il modulo è suddiviso in diverse regioni, come Europa o Sud America. In passato gli italiani all’estero hanno eletto 18 parlamentariÈ stato ridotto a 12 dopo una recente riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei membri del parlamento. Nel 2022 si passerà da 18 parlamentari eletti da Italiani all’Estero a 12. Secondo queste elezioni del 2022, il numero totale dei parlamentari in Italia sarà ridotto da 630 a 400 rappresentanti e da 315 a 200 senatori. Gli italiani residenti in Europa eleggeranno 3 rappresentanti e 1 senatore alle elezioni del 2022.

Elezioni in Italia, Politica 2018 Come votano gli italiani che vivono in Spagna?

In primo luogo, va notato Il numero dei sondaggi è stato molto alto (Figura classifica voti degli italiani all’estero). 131.634 italiani aventi diritto al voto in Spagna; Ma Hanno votato solo 30.890 persone (23,47%). In confronto, il 73% ha votato in Italia.

Nelle elezioni del 4 marzo 2018, Questi i risultati elettorali tra gli italiani in Spagna. Il partito con più voti alla Camera è stato il Movimento 5 Stelle (28,5%), seguito dal Partito Democratico di centrosinistra (22,4%).. Finora, l’esito del voto straniero in Spagna ha spesso seguito il voto nazionale. Il risultato del sondaggio in Italia è stato proprio questo: il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 32,7%, mentre il PD si è fermato al 18,7%. Dalla Spagna, il PD ha ricevuto più voti rispetto al voto nazionale e il M5S leggermente meno, ma entrambi i partiti hanno continuato a ricevere più voti.

Differenze importanti derivano dall’analisi dei risultati di altri sistemi. In Spagna, la coalizione di destra formata da Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia ha raggiunto il terzo posto con il 22,13% dei voti italiani. Una conclusione Molto inferiore al voto nazionale, che vedeva la posizione di questa coalizione di centrodestra al 37%.

Le differenze più evidenti rispetto al voto nazionale sono evidenti quando si passa ad esaminare altri partiti. Il partito è stato il quarto più votato dagli italiani che hanno esercitato il diritto di voto dalla Spagna +Europa (12,19%), che ha ottenuto un risultato molto più alto della nazionale italianaHa chiuso al 2,36%. “Liberi e Uguali” era al quinto posto nel sondaggio italiano in Spagna, con l’organizzazione di sinistra che riceveva il 9,12%. In questo caso, la preferenza di voto degli italiani che hanno votato in Spagna era molto diversa dalla preferenza nazionale (in Italia questo partito ha ricevuto solo il 3,28%).

In generale, il risultato del referendum in Spagna ha rispecchiato una maggiore affluenza alle urne da parte di elettori di centrosinistra ed europeisti.

Elezioni in Italia, Votazioni Decli Italian All Estero: Quando dovrei votare? – Itagnolo Sono in pieno svolgimento le elezioni politiche 2022 per gli Italiani all'estero. Esteri ha una nota che il Ministero italiano del Foglio presenterà tutte gli invierà segni di votazione e consolazione per il posto. La raccomandazione è quella di la busta preaffrancata contenente la scheda elettorele votata dovrà pervenire al consolato ENTRO le ore 16 de giovedì 22 SETTEMBRE.

