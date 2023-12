Eroe del Liverpool: dal conflitto interno al titolo di Clausura

Luglio 2023 era finito quando Liverpool Si stava preparando a giocare la finale del Campionato Intermedio contro il Defensor Sporting. Qualche giorno prima della partita, allenatore Jorge Bava Aprire le porte della formazione ai giornalisti. Proprio in quel momento si è verificato un cortocircuito elettrico.

Due componenti della squadra neroblù litigavano mentre le telecamere entravano per registrare i movimenti e il preparatore atletico della squadra doveva separare i giocatori.

“Ne ho avuti 10.000 peggiori, niente di grave. Il mio staff tecnico è venuto a dire di smettere di giocare perché non riuscivano più a smettere di parlare e ridere. Ma ho passato 20 anni a giocare e ad avere discussioni vere. È roba normale. La prima cosa che penso non è stato prendere decisioni importanti, scendere e vedere cosa è successo e continuare ad allenarsi normalmente. “A volte 30 (giocatori) fanno la scimmia e non finisce più, ma questa è una cosa normale che succede ovunque.” Lo ha detto l’allenatore neroblu Jorge Bava nel programma Exclusive Rights di Radio Uruguay.

Imparentato

1 correlato

Quel piccolo incidente segnò l’inizio della straordinaria stagione del Liverpool. La verità è che i neri del Belvedere vinsero l’Intermedio e finirono per diventare i campioni del Clausura.

La campagna dei Black and Blue è stata costruita sulla coerenza. Hanno perso solo due incontri: contro il Phoenix a Kaburu – al terzo appuntamento del torneo – e contro il Racing a Belvedere all’undicesimo appuntamento.

L’argomento decisivo è stata la vittoria per 1-0 sul Penarol in Champions of the Century. Quel pomeriggio, nell’ottavo turno del torneo, incontrarono il Liverpool e chiarirono che avrebbero lottato per la finale del campionato.

Questo è stato un passo dopo passo nella campagna dell’eroe.

Campagna del Liverpool

20/08/23 Data 1 Belvedere Liverpool 0 – Nacional 0

26/08/23 Data 2 Belvedere Liverpool 1 – Danubio 0

03/09/23 Data 3 Kaburu Phoenix 1 – Liverpool 0

23/07/10 Data 4 Belvedere Liverpool 2 – Wanderers 1

23/10/14 Data 5 Fray Bentos La Luz 0 – Liverpool 2

23/10/18 Data 6 Belvedere Liverpool 2 – Difensore SP 0

23/10/23 Data del settimo centenario MC Torque 2 – Liverpool 3

05/11/23 Storia 8 Campione del secolo Peñarol 0 – Liverpool 1

10/11/23 Data 9 Belvedere Liverpool 3 – Cerro Largo 0

14/11/23 Data 10 Subici Plaza Colonia 0 – Liverpool 0

19/11/23 Data 11 Belvedere Liverpool 2 – Gara 3

24/11/23 Data 12 Troccoli Cerro 0 – Liverpool 1

29/11/23 Data 13 Belvedere Liverpool 2 – Boston River 0

02/12/23 Data 14 Tratto Maldonado Maldonado × – Liverpool ×