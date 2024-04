Feid pubblica momenti dei fumetti Marvel e altra ispirazione

@sysmatic

“L'uomo verde di Frexo”

Feid presenta ai suoi fan il suo primo fumetto in collaborazione con Marvel. L'hitmaker colombiano intitolato “Ferxxo The Green Man” ha svelato il progetto in un pop-up a Tokyo, in Giappone, il 6 aprile presso il negozio Small Planet Marvel a Shinjuku.

Secondo la descrizione ufficiale del fumetto, “The Green Man” è una “narrativa fantastica che intreccia elementi di fantasia, lotta personale e un viaggio alla scoperta di sé, ambientata sullo sfondo della vibrante città di Medellin, in Colombia”. Ispirato da eventi realmente accaduti, il libro esplora temi di empowerment, identità e “la ricerca del proprio destino in mezzo alle avversità”. Descrive anche l'evoluzione di Vid da “un musicista ottimista a un individuo forte capace di affrontare e superare l'inganno e la manipolazione”. [que] “Riflette una narrazione più ampia di scoperta di sé e resilienza”.

Il fumetto in edizione limitata è ora disponibile sul sito ufficiale di Feid, FERXXOP.COM.

Jesús Lopez della Universal Music ha ricevuto un onore speciale

Appena un giorno dopo aver ricevuto la Medaglia d'Oro al Merito delle Belle Arti dai Re di Spagna, Jesús Lopez, Presidente e Amministratore Delegato di Universal Music in America Latina e Penisola Iberica, è stato celebrato dai suoi colleghi e artisti con cui ha lavorato a stretto contatto. 45 anni nel settore. Il concerto speciale, che ha avuto luogo il 4 aprile, comprendeva esibizioni di artisti della Universal Music come David Bisbal, Rosario Flores, Joaquina, Lola Indigo e altri.

“Essere il primo dirigente discografico spagnolo a ricevere questo onore ha per me un doppio significato, in primo luogo orgoglio e gratitudine personale e familiare, e in secondo luogo che il lavoro di molti dirigenti discografici è premiato dal mondo della cultura spagnola”, aveva detto in precedenza Lopez. un permesso. “Ringrazio tutti gli artisti, compositori, produttori e collaboratori delle varie etichette discografiche con cui ho lavorato e per cui continuo a lavorare per il loro sostegno e amore, senza di loro questo riconoscimento non sarebbe mai stato possibile.”

Rosario Flores e Jesús Lopez Universal Music Spagna

Florentino Primera conferma il prossimo nuovo album

Florentino Primera, del famoso duo di fratelli venezuelani Servando y Florentino, sta lavorando ad un nuovo album. Il cantautore, che ha scritto canzoni per artisti tra cui Marc Anthony e Qian, ha recentemente firmato un accordo editoriale globale con Peermusic. La notizia che sta lavorando ad un nuovo album arriva dopo che Servando e Florentino sono tornati sul palco con Karol G, che li ha invitati al suo concerto il 22 marzo a Caracas, Venezuela. Lì, i tre hanno eseguito “De sol a sol” davanti a più di 50.000 persone allo Stadio Memoriale Simón Bolívar di La Rinconada.

Capitan Wasp vola al cinema vicino a te

Venerdì è stato licenziato Juan Luis Guerra Colonna sonora d'azione originale di Capitan Waspcon 41 brani musicali originali composti e arrangiati dal maestro dominicano, comprese nuove versioni delle sue canzoni “La Gallera”, “Bachata rosa”, “Las avispas”, “Bachata en Fukuoka”, e altre, oltre a voci e brani strumentali creati appositamente per l'occasione.Il progetto.

Diretto da suo figlio Jean-Gabriel Guerra e Jonathan Melendez. Capitano Vespa Presenta le voci di Luis Fonsi come protagonista della storia e Joey Huerta come principessa Honey Bee, così come Juanes come sergente Picadora e la moglie del cantante rock colombiano, Karen Martinez, come Ximena Colmina. L'attore dominicano José Guillermo Corténez dà la voce al cattivo Jacques Poisson, e l'attrice dominicana Amelia Vega – Miss Universo 2003 e nipote di Guerra – dà la voce a Políbia Nectar.

Capitano Vespa È uscito nelle sale della Repubblica Dominicana il 4 aprile. Nelle prossime settimane raggiungerà più di 34 paesi con la distribuzione internazionale di Caribbean Films Distribution. Per ora potete ascoltare la colonna sonora qui.

Artisti che si esibiranno ai Latin American Music Awards 2024

TelevisaUnivision giovedì (4 aprile) ha annunciato il primo round di concerti, che sarà trasmesso in diretta dall'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas giovedì 25 aprile alle 19:00 ET su Univision, Galavisión e ViX.

Durante la cerimonia è prevista l'esibizione di Biso Pluma, uno degli artisti più nominati dell'anno che ha ricevuto 12 menzioni. Altri artisti in programma per partecipare al concerto includono Gabito Ballesteros, Ing Lefkas, Farruko, Justin Quills e altri.

Il gala di quest'anno, condotto da Thalía, Alejandra Espinosa e Carlos Ponce, ha lo slogan “Parliamo di musica”. Vedi l'elenco completo degli artisti che si esibiscono qui.