Olivia Tiedemann | Olivia Tiedemann, la chef che sta facendo impazzire le reti con le sue video ricette

Olivia Tiedemann Lui Cuoco privato qualcosa di speciale. Lontano dal profilo Chef Concentrati solo su quello che succede tra i fornelli, questo giovane americano, 27 anniunisci questa attività con Crea contenuti Gastronomia per i social network. Lo fa da allora HamptonsÈ un'area situata a est di Long Island nello stato New York.





Raggiungi la celebrità

La figlia della madre dello chef, Tiedemann Ho riscontrato un problema molto comune tra i giovani quando stanno finendo la loro vita studi Dovere: non sapeva cosa fare della sua vita. dopo un po viaggio In tutto il mondo, ho deciso di introdurre un brief Corso di cucina a Irlanda.

Al termine di questa formazione, oltre alla vita trascorsa nel settore culinario, la giovane inizia a lavorarvi Ristoranti. Ha lavorato nelle cucine di un totale di sei locali prima di diventare… Cuoco privato“Lo stress può creare dipendenza”, ammette questa giovane donna sempre ossessionata “Sii il migliore”“, in un'intervista podcast”Buon cibo ragazzi'. Convertirlo in un fornello speciale Tiedemann Celebra il cambiamento facendo sì che sia meglio lavorare sulla preparazione dei piatti cliente.

Star della TV e di Internet

Tre mesi sono bastati alla chef e alla sua curiosità Umorismo secco Per superare una barriera Due milioni di follower (ora quasi quattro) in poi Instagram. Sempre con Piedi per terraTiedemann ha spiegato nel programma sopra menzionato che in ogni video cerca di essere… Stessa persona Il primo giorno si è messo davanti alla telecamera per partecipare Ricette piano.





Oltre al suo ruolo nelle reti, anche l'attrice nordamericana ha recitato nello show 'Predicami'una competizione culinaria in cui competi contro i migliori creatori di contenuti, chef e altre celebrità attraverso diverse sfide.