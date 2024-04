La figlia di Marcelo Tinelli risponde con forza agli utenti che le chiedono costantemente di Millet Figueroa

La figlia di Marcelo Tinelli contro i commenti che le sono stati fatti su Millet Figueroa.

La relazione tra Miglio Figueroa E Marcelo Tinelli Secondo diversi media argentini vivrà un momento difficile. Da quando la modella peruviana è tornata a Lima per completare alcuni contratti, non ha più lasciato il Paese, anche se aveva detto che sarebbe andata lì. Argentina Per festeggiare il compleanno del leggendario conduttore televisivo.

L’emittente argentina ha però deciso di festeggiare il suo compleanno in Spagna, insieme a tutti i suoi figli. Ha spiegato che è stata la piattaforma Prime Video a invitarli in questo paese come parte delle registrazioni del loro reality show.

Perché ora passi meno tempo con te Miglio Figueroa Vicino ai figli, i programmi televisivi segnalavano che c'era una crisi evidente nel loro rapporto. Marcelo Tinelli E la modella peruviana, soprattutto perché le ragazze argentine non saranno contente di questa storia d'amore.

Marcelo Tinelli conferma che alle sue figlie non piace Millet Figueroa.

Lo riferisce la stampa argentina. Candelaria tinelli Sarà una delle figlie dell'emittente argentina a non essere affatto contenta della modella peruviana. Per questo, tifosi Miglio Figueroa Hanno invaso i suoi social network, inviandole messaggi sull'ex ragazza dei reality in tutti i post che pubblica.

Come puoi vedere, in ogni storia che ha caricato con la sua famiglia, gli utenti le hanno chiesto di Millet, e ce n'è stato addirittura uno che le chiedeva di non lasciarsi coinvolgere nella vita amorosa di suo padre e di lasciarlo essere felice con l'attrice. .

Questi messaggi non furono ben accolti Candelaria tinelliChe ha deciso di rispondere a tutti i suoi critici. “Non capisco questi messaggi che ricevo. Mi hanno preso fino al midollo”, ha detto molto arrabbiata.

Allo stesso modo, gli utenti erano curiosi dell’assenza Miglio Figueroa Nelle recenti pubblicazioni di Marcelo Tinelli, alla giovane è stato chiesto direttamente della modella peruviana, e lei ha potuto solo dire “paura”, indicando che la gente non si stanca mai di chiedere della ex ragazza dei reality.

La figlia di Marcelo Tinelli esplode contro i commenti che menzionano Millet Figueroa.

Yanina LatorreIn una trasmissione del programma “Lam”, è stato lui ad annunciare che le ragazze Marcelo Tinelli Non sono d'accordo con la sua relazione romantica Miglio FigueroaPerché crede che l'attrice si preoccupi di suo padre solo per i benefici che trarrà dalla fama e dal potere che l'emittente ha nell'industria televisiva argentina.

La conduttrice del programma “Lam” ha rivelato anche le immagini delle conversazioni private avute con l'emittente, la quale ha ammesso che le figlie non volevano continuare la sua relazione con loro. Miglio FigueroaIl che lo mette in una posizione alquanto complicata.

“Sto ancora insieme, ma il problema è che alle mie figlie non piace Milliet. Mi sgridano. La mia non è per niente facile. Tra le mie figlie e mia figlia mi mordono. Non scelgo nessun fidanzato per la mia figlie, e non taglio né foro”, ha commentato.