Chinchilla, simbolo della nuova era musicale guidata dai social network

Ispirata da un'infanzia nel teatro e da una forte formazione artistica, Chinchilla cattura nella sua musica il mondo visivo e sonoro che la definisce nel panorama pop.

Cincillàlo pseudonimo dell'artista britannico Daisy BurtenshawE ha preso d'assalto Scena musicale globale Non solo con il suo suono distintivo e lo stile che sfida il genere, ma anche come vetrina per la musica Il potere dei social media Per spingere una carriera verso nuove dimensioni. Dalle sue radici creative in Londrasotto l'ombra ispiratrice di una famiglia di attori, fino a diventare La prima solista donna britannica in cima alla classifica degli artisti emergenti pitturaun viaggio Cincillà Parla tanto della sua determinazione quanto del suo talento.

In un percorso CincillàLe reti hanno svolto un ruolo fondamentale poiché hanno trasformato radicalmente la loro portata e influenza nell’industria musicale. è facile La canzone “Little Girl Gone” è diventata virale su TikTok Si è distinto prima e dopo nella sua carriera. L’artista è rimasta sorpresa, come ha raccontato a Why Now: “L’anno prima avevo detto che sarei diventata indipendente e avevo pianificato tutto. “Non avrei mai pensato che il primo singolo volasse così in alto e sconvolgesse la mia vita.”

Era infatti abituata a un ritmo diverso, influenzato dalle prime esperienze in teatro e nelle bande scolastiche. Ha detto di aver sempre pensato di lavorare senza il supporto di una grande società di produzione, poiché era circondata “esclusivamente da persone che sono ossessionate dal mio progetto quanto io lo sono da loro”. Rivista del paese delle meraviglie.

È nata in una famiglia di artisti, dove sua madre ha poi riscoperto se stessa come imprenditrice. Cincillà Ha ereditato entrambe le visioni. “I miei genitori sono stati una grande fonte di ispirazione per me”, ha rivelato in una conversazione con The Line of Best Fit. “Mia madre è un vero capo. Sono entrambi molto creativi e sono stato molto fortunato a vedere il lavoro creativo come una possibilità”. Fin dalla tenera età, il teatro ha svolto un ruolo cruciale nel suo sviluppo creativo. Amava far parte del Quelle sere trascorse dietro le quinte e ammirando le scenografie e gli accessori hanno piantato i semi di ciò che cerca di ricreare attraverso la sua musica: un mondo tutto suo, un'identità diversa influenzata dalla sua realtà ma non limitata ad essa.

Chinchilla è diventata famosa nelle classifiche di Billboard grazie al suo singolo virale su TikTok.



Per aggiungere a questo mondo bohémien, Cincillà Ha cercato una formazione accademica. Partecipa al corso di creatività artistica in Studi MetropolisDiretto dall'Università della Musica ACM. Durante la sua permanenza lì, ha scelto la musica tra tutte le major, perché riteneva che ce l'avesse, e anche oltre: “Hai circa 50 lavori diversi: lavori nella moda, nel design grafico, nel cinema e nella contabilità”. A scuola formò una band con gli amici e andò a suonare in diverse parti di Londra. In Metropolis ha trovato la sua vera ambizione: una carriera da solista.

Il suo talento non è passato inosservato ed è stata presto scoperta, un'opportunità che ha segnato l'inizio ufficiale della sua carriera con l'uscita del suo singolo di debutto “Elements”. Riflettendo su quei momenti, li descrisse come una “transizione graduale” tra tutte le sue esperienze precedenti accumulate. Ma ciò che seguì fu diverso.

Su TikTok, senza alcuna transizione, Cincillà Ha trovato un catalizzatore per il suo successo globale. “Pazzesco. Quindi ora sto cercando di affrontare tutte le cose che sono già successe, che sono state tante, e poi creare nuovo materiale”, ha condiviso con Why Now. L'uscita di “Little Girl Gone” ha oltre 200 milioni di visualizzazioni e stream. “Sono stati mesi terribili, con alcuni punti davvero bassi”, ha detto. Paese delle meraviglie. Ha sopportato “un sacco di stronzate da parte dell'industria musicale”, come dice lui, finché non ha preso la decisione consapevole di andare avanti con la propria impronta. Ha creato Chinchilla Music Ltd., una filiale della Universal, come alleanza strategica per aumentare la sua portata.

La capacità di Chinchilla di gestire molteplici aspetti della produzione musicale lo distingue nel settore.



La filosofia dell’empowerment e della fiducia in noi stessi si riflette profondamente nelle nostre azioni e parole Cincillà. Il controllo creativo è stato più un'affermazione che una scelta: un approccio che gli ha permesso di definire il suo suono alle sue condizioni e di creare un legame più onesto con coloro che traggono ispirazione dalla sua musica. “Devo controllare tutto ciò che pubblico, dalla musica alle immagini”, ha espresso il bisogno di garantire che la sua arte rimanga autentica e fedele alla sua voce.

Aveva altre canzoni, come “Cut You Off”, che suona come un inno di empowerment: “È una canzone del tipo 'vai all'inferno' e un grido di liberazione”, ha detto. Rolling Stone. L'impatto di questa canzone ha trasceso lo spettro musicale per diventare un rifugio per coloro che hanno affrontato relazioni tossiche o violente. La decisione di Chinchilla di mantenere un velo di mistero attorno alla sua ispirazione ha amplificato il suo impatto, permettendo a ogni ascoltatore di trovare il proprio significato nelle parole.

La filosofia di empowerment di Chinchilla si riflette nella sua musica e nella sua vita.



Anche la collaborazione e i rapporti con altri artisti sono stati cruciali per il viaggio di Chinchilla. Nicki MinajHa avuto, seppur indirettamente, un ruolo nel plasmare la sua identità artistica attraverso l'ispirazione per il suo nome: la parola cincillà appare nella sua canzone “Letcha Go”. E la sua amicizia e collaborazione con Squillo, un altro artista indipendente, è un esempio dell'importanza delle comunità di supporto per i musicisti. “Ci conosciamo da anni e siamo molto legati. Abbiamo un buon rapporto e i suoi fan sono fantastici, farebbero qualsiasi cosa per lui, lo supportano davvero. E penso di sentirlo con la mia base di fan come beh. “Sono così appassionati.”

In prima linea nella musica pop c’è l’eccesso di creatività Cincillà Ciò è evidente anche nella meticolosa cura riservata alla sua estetica visiva. Dai costumi ai concept dei video musicali, pianifica meticolosamente tutto per riflettere la sua identità artistica unica. “Faccio molti dei miei cappelli da sola, ad esempio, e personalizzo molti dei miei vestiti”, ha detto alla rivista Why Now. Dice che tutta la sua carriera è stata ispirata dalla filosofia DIY (Do It Yourself). Oltre a stabilire il suo marchio personale, crede che ciò gli consenta anche di costruire una migliore connessione con il pubblico.