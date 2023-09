Ferrer guadagna l’82% in più e si trasferirà nel Regno Unito, Francia e Italia tramite EFE

©Reuters. Ferrer guadagna l’82% in più e si prepara al salto in Gran Bretagna, Francia e Italia



BARCELLONA, 10 set. (.).- L’azienda farmaceutica Ferrer, che ha chiuso il 2022 con un utile netto dell’81,8% con un utile netto di 28 milioni, si prepara ad andare avanti con nuovi prodotti nel Regno Unito, in Francia e in Italia. “Inizia una nuova era”, come ha spiegato a EFE l’amministratore delegato dell’azienda, Mario Rovirosa.

Dopo alcuni anni di ristrutturazione e di attenzione alla riduzione del debito, l’azienda ha aumentato il proprio fatturato a 645 milioni di euro nel 2022, rispetto ai 563 milioni del 2021, mentre l’utile è passato da 15,4 milioni a 28 milioni. 66 milioni di utile operativo (ebitda).

Nonostante questi progressi, Rovirosa ritiene che i risultati “potrebbero essere notevolmente migliorati” e si aspetta che la società mantenga lo stesso livello di fatturazione in anticipo nel 2023 e che la redditività ne risenta leggermente dopo una campagna di investimenti negli ultimi anni.

“Anche se abbiamo fatto investimenti importanti in alcuni stabilimenti, crediamo ancora che il costo dei prodotti sia sceso perché sono entrati i generici e non siamo ancora riusciti a rinnovare il portafoglio”, ha sottolineato Rovirosa.

Alle porte di un attacco al prodotto

In questo contesto, l’azienda di Sergi Ferrer-Salat è a un passo dal trasformare in realtà il rinnovamento del proprio portafoglio prodotti e da lavorare su diverse importanti pubblicazioni in due aree in cui è specializzata: malattie neurologiche e polmonari.

In particolare, attende di conoscere tra qualche mese i risultati della terza fase della sperimentazione sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che aprirà le porte all’introduzione del proprio farmaco in Europa nel 2025, mentre prevede di presentatene un paio. Più prodotti nel periodo 2026-2027 (ha un farmaco per l’epilessia in Fase III e un prodotto per il Parkinson in Fase II).

“Guardiamo al futuro con un certo ottimismo. Speriamo di non dipendere più dallo stesso portafoglio storico di prodotti. È da molto tempo che non facciamo grandi presentazioni. Siamo limitati nel raggiungere accordi di licenza”, ha spiegato il manager . .

Con filiali in 13 paesi e una presenza commerciale di oltre 120, Ferrer è impegnata nella preparazione del lancio commerciale di questi prodotti, soprattutto nei tre maggiori paesi europei, Italia, Francia e Regno Unito, dove può creare una forte presenza. Mercati in cui non è presente e mercati in cui desidera stabilire filiali.

Prossima destinazione: filiale negli Stati Uniti

Successivamente sbarca con una propria filiale negli Stati Uniti, dove dispone di un centro ricerche e uno stabilimento produttivo in California, mentre rafforza il proprio network in America Latina.

Nell’ultimo anno il laboratorio catalano ha fatto investimenti come 20 milioni destinati allo stabilimento cosmetico di Esplugues (Barcellona), attualmente specializzato in liquidi, e 40 milioni per il trasferimento in California. Impianto di inalatori per il Parkinson a Fremont.

Nei suoi piani c’è anche l’aumento della capacità produttiva dello stabilimento di Sant Cucut (Barcellona), ora dedicato ai solidi.

Scopo sociale e attrazione dei talenti

Rovirosa ha sottolineato che Ferrer, con Sergi Ferrer-Salat come azionista di maggioranza (96%), ha una chiara impresa sociale. Negli ultimi quattro anni, il 50% dei profitti è stato dedicato a cause sociali: dalla promozione dell’educazione musicale nei quartieri disagiati di Barcellona allo sviluppo degli orti urbani.

Inoltre, l’azienda compete a livello internazionale per attrarre talenti, offrendo “un’organizzazione e una leadership attraenti”, con maggiore flessibilità nel decidere dove e come lavorare.

